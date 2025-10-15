سعر اليورو مقابل الين يتذبذب فوق الدعم-توقعات اليوم 15-10-2025

هبط سعر المؤشر بشكل قوي خلال تداولات يوم أمس ليحقق بذلك الهدف التصحيحي المستقر عند 6565.00 ليشكل ذلك دعم قوي أمامه وليمنحه فرصة جديدة لتفعيل المسار الصاعد لنلاحظ مهاجمته حاليا للمقاومة الممتدة نحو 6670.00.

نود التنويه إلى أن استعادة الميل الصاعد يتطلب من السعر تشكيل اندفاع صاعد جديد ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 6705.00 ليؤكد بذلك استقراره مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة وليمنحه فرصة لمهاجمة القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 6772.00, أما فشل الاختراق قد يجبره على تقديم تداولات مختلطة بالإضافة لتوفر فرصة للهبوط بشكل مؤقت نحو 6610.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6640.00 و 6710.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع