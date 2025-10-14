المتداول الغامض على منصة Hyperliquid يضاعف رهانه على مراكز البيع في البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:52 مساءً - قام الحوت الغامض على منصة Hyperliquid، الذي حقق أرباحًا بلغت 192 مليون دولار من خلال المراهنة على هبوط السوق خلال الانهيار الأخير، بمضاعفة مركزه البيعي على البيتكوين ليصل إلى نحو نصف مليار دولار خلال اليومين الماضيين.

وبحسب بيانات من مستكشف البلوكتشين Hypurrscan التابع لـ Hyperliquid، يمتلك الحوت الآن مركز بيع بقيمة تقارب 496 مليون دولار باستخدام رافعة مالية 10×، مع سعر تصفية يبلغ 124,270 دولارًا لكل بيتكوين (BTC).

الحوت الغامض يضاعف رهانه على مراكز البيع في البيتكوين. المصدر: Hypurrscan

كان هذا المتداول قد ضاعف حجم رهانه منذ أمس، بعد أن افتتح مركزه الأول بـ 163 مليون دولار فقط. ويمثل ذلك خطوة هجومية جديدة ضد السوق تضاف إلى سلسلة رهاناته الهبوطية خلال الأسبوع الماضي.

وقد برز اسم هذا المستثمر لأول مرة قبل شهرين عندما ظهر أنه يمتلك نحو 11 مليار دولار من البيتكوين في محفظته، قبل أن يفتح الأسبوع الماضي مراكز بيع بقيمة 900 مليون دولار على كل من البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH).

عاد الحوت للواجهة مجددًا بعد أن فتح مركز بيع كبير قبل أقل من ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين يوم الجمعة، وهو الإعلان الذي أعقبه انهيار واسع في سوق العملات المشفرة.

ومنذ ذلك الحين، أطلق مجتمع المتداولين على صاحب المحفظة لقب "الحوت الداخلي" (Insider Whale) بسبب التوقيت الغريب لمراكزه.

من هو هذا الحوت الشهير؟

لم يتم تأكيد هوية مالك المحفظة حتى الآن، لكن محللي البلوكتشين أشاروا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى احتمال ارتباطه بـ "غاريت جين" (Garrett Jin)، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول المنهارة BitForex.

في البداية، ادعى الباحث المعروف باسم Eye أن الحساب يعود إلى جين، ما دفع الرئيس التنفيذي لمنصة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ) إلى إعادة نشر الخيط على منصة X وطلب التحقق من الادعاء. لكن لاحقًا، أشار محللون مثل ZachXBT إلى أن المحفظة تعود على الأرجح إلى أحد أصدقاء جين وليس له مباشرة.

وفي يوم الأحد، ألمح جين فعليًا إلى وجود صلة عندما رد على CZ بمنشور على X قائلاً:

"@cz_binance، شكرًا لمشاركتك معلوماتي الشخصية والخاصة. للتوضيح، ليست لي أي صلة بعائلة ترامب أو بـ @DonaldJTrumpJr هذا ليس تداولًا داخليًا."

وبعد أقل من 20 دقيقة، نشر جين منشورًا آخر قال فيه:

"الصندوق ليس ملكي إنه لعملائنا. نحن ندير العقد ونوفر لهم تحليلات داخلية."