سعر البلاتين يحتاج لاختراق الحاجز– توقعات اليوم 15-10-2025

سعر البلاتين يحتاج لاختراق الحاجز– توقعات اليوم 15-10-2025

2025-10-15 05:08AM UTC

تأثر سعر البلاتين بثبات الحاجز المتمركز قرب 1690.00$ بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليضطر لتقديم تداولات جانبية جديدة بتذبذبه قرب مستوى 1650.00$ محاولا الثبات فوق الدعم الإضافي المستقر قرب 1600.00$.

 

نود التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بصمود السعر فوق مستوى 61.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز قرب 1625.00$ ليدعونا ذلك لانتظار تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي ومن ثم ليستهدف محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 1745.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 1835.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1610.00$ و 1690.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق

