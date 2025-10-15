شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لاختراق الحاجز– توقعات اليوم 15-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-15 05:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تأثر سعر البلاتين بثبات الحاجز المتمركز قرب 1690.00$ بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليضطر لتقديم تداولات جانبية جديدة بتذبذبه قرب مستوى 1650.00$ محاولا الثبات فوق الدعم الإضافي المستقر قرب 1600.00$.
نود التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بصمود السعر فوق مستوى 61.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز قرب 1625.00$ ليدعونا ذلك لانتظار تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي ومن ثم ليستهدف محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 1745.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 1835.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1610.00$ و 1690.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق