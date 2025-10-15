سعر البلاتين يحتاج لاختراق الحاجز– توقعات اليوم 15-10-2025

نود التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بصمود السعر فوق مستوى 61.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز قرب 1625.00$ ليدعونا ذلك لانتظار تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي ومن ثم ليستهدف محطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 1745.00$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 1835.00$.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع