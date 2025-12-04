انت الان تتابع خبر بعد ابتزازه إحدى المراجعات.. وزير العدل يوجّه بإعفاء أحد المنفّذين العدول في بغداد وإحالته إلى التحقيق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان وزارة العدل، يأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الوزارة الحازمة في مواجهة أي تجاوزات إدارية أو محاولات استغلال الوظيفة تمسّ حقوق المواطنين أو تسيء لسمعة المؤسسات العدلية.

وأكد الوزير أن "وزارة العدل تعتمد نهجاً صارماً في متابعة أداء منتسبيها، ورصد أي مخالفات مهنية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من يسيء استخدام موقعه أو يتجاوز الضوابط القانونية".



وشدّد على أن "حماية المراجعين وضمان حصولهم على خدمة عادلة وشفافة تمثل أولوية قصوى ضمن خطط الوزارة الإصلاحية".

كما دعا الوزير جميع الموظفين في الدوائر العدلية إلى "الالتزام التام بمدوّنة السلوك الوظيفي، والتعامل مع المواطنين بمهنية واحترام وضمان بيئة عمل نزيهة وآمنة في جميع مفاصلها".