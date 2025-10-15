سعر الفضة يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – توقعات اليوم – 15-10-2025

صعد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السعر بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل