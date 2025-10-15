سعر الغاز الطبيعي يبدأ بالهبوط-توقعات اليوم 15-10-2025

أنهى سعر المؤشر الهجوم التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 24380.00 ليحافظ بذلك على فرص تجديد الهجوم الصاعد والقائم بشكل عام على الثبات ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

حاليا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك فرص مهاجمة السعر للحاجز المستقر عند 24830.00 والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 25050.00 و25160.00 على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة غير مستقرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24580.00 و 24830.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع