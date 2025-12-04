توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

القاهرة - كتب محمد نسيم - توغلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك مع تواصل التوغلات والاقتحامات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قوة للاحتلال برفقة عربتي هامر وناقلتي جند، صعدت إلى أعلى تل أبو قبيس الواقع على أطراف قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي".

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في وقت سابق اليوم باتجاه الجهة الغربية لقرية صيدا الحانوت وأطراف الدولية الغربية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين؛ بحسب "سانا".

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وردع ممارسات الاحتلال العدوانية.

