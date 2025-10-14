ازدياد الارتباط بين البيتكوين والذهب مع تحوّل BTC إلى مخزن للقيمة

تام شمس - الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:52 مساءً - يتزايد الارتباط بين البيتكوين والذهب مع تعزيز كلٍّ منهما سمعته كأصل آمن ضد الضبابية الاقتصادية العالمية، وفقًا لتصريحات كي يونغ جو (Ki Young Ju)، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant.

وفي منشور له على منصة X يوم الثلاثاء، أشار جو إلى أن الارتباط بين البيتكوين والذهب ارتفع بشكل حاد بالتزامن مع تسجيل الذهب قممًا تاريخية جديدة، مضيفًا:

"الذهب يواصل تحقيق قمم تاريخية جديدة، وارتباطه بالبيتكوين مرتفع. السردية الخاصة بـ‘الذهب الرقمي’ ما زالت حية. الطلب على أدوات التحوّط من التضخم لم يمت بعد."

وبحسب بيانات CryptoQuant، يبلغ مؤشر الارتباط بين البيتكوين والذهب حاليًا أكثر من 0.85، بعدما كان عند -0.8 في أكتوبر 2021، فيما سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.9 في أبريل من العام الماضي.

ارتفاع ارتباط البيتكوين بالذهب. المصدر: كي يونغ جو

البيتكوين يسير على خطى الذهب

قال أندريه غراتشيف، الشريك الإداري في DWF Labs، إن هذا الارتباط يعكس نظرة المستثمرين المؤسسيين إلى البيتكوين، موضحًا:

"رأس المال يتحرك بطبيعته نحو الأصول التي يُنظر إليها كمخازن مستقرة للقيمة."

وأضاف أن مسار البيتكوين يشبه تطوّر الذهب عبر التاريخ، حيث تحوّل من عملة متداولة إلى مخزن للثروة، قائلًا:

"الذهب كان يُستخدم في الماضي كعملة قبل أن يصبح مخزنًا للقيمة، والبيتكوين يبدو أنه يسير في المسار ذاته، وهو ما يفسر التشابه المتزايد في تحركات أسعارهما."

من جانبه، قال بن إلفيدج، رئيس قسم التطبيقات التجارية في Trilitech والمسؤول عن منتج Uranium.io، إن البيتكوين أصبح يُستخدم أكثر كمخزن للقيمة وليس كوسيلة تحويل، بسبب ندرته المبرمجة، مضيفًا:

"القدرة الكبيرة للبيتكوين على تحقيق مكاسب رأسمالية تفوق سهولة استخدامه كوسيلة دفع، وهذا ما يجعله أصلًا للادخار أكثر من كونه أداة تبادل."

الذهب والفضة يسجلان قممًا تاريخية

يوم الثلاثاء، قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4,179.48 دولارًا للأونصة، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 4,128.49 دولارًا، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر إلى 4,158 دولارًا. وقد حقق المعدن النفيس مكاسب بنسبة 57% منذ بداية العام، مدعومًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

كما سجلت الفضة مستوى قياسيًا بلغ 53.60 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 52.27 دولارًا، لترفع مكاسبها السنوية إلى أكثر من 85%، متجاوزةً بذلك ارتفاع الذهب.

تأتي هذه الارتفاعات في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية بشكل متزايد إلى ما يُعرف بـ "صفقة تدهور العملة" (Debasement Trade)، أي الاستثمار في الأصول التي تتحوّط من فقدان القوة الشرائية الناتج عن طباعة النقود المستمرة.

وفي الأسبوع الماضي، قال رائد الأعمال أنطوني بومبلانو إن المؤسسات باتت تدرك أن "أحدًا لن يتوقف عن طباعة الأموال"، مما يدفعها إلى الاستثمار في الأصول الصلبة مثل الذهب والبيتكوين.