تصفيق حار من جمهور فينيسيا السينمائي لفيلم أمير المصري 100 Nights Of Heros

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - شهدت الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لحظة استثنائية مساء الجمعة، مع العرض الأول لفيلم "100 Nights Of Hero" ضمن فعاليات أسبوع النقاد، حيث استقبل الجمهور العمل بحفاوة كبيرة تُوّجت بتصفيق حار استمر لعدة دقائق، تقديرًا لما حمله الفيلم من رؤية بصرية وسردية مغايرة.

حضور مميز لأمير المصري وطاقم العمل

لفت الفنان المصري أمير المصري الأنظار خلال عرض الفيلم في اليوم قبل الأخير من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بظهوره الأنيق، حيث حرص على الحضور إلى جانب المخرجة جوليا جاكمان وباقي فريق العمل. وأشاد عدد من النقاد بالحضور القوي لأمير المصري داخل الفيلم، مؤكدين أن مشاركته تمثل خطوة إضافية في مسيرته العالمية، بعد سلسلة من الأعمال التي أثبتت موهبته على الساحة الدولية.

الفيلم البريطاني "100 Nights Of Hero" مستوحى من الرواية المصوّرة الشهيرة للكاتبة إيزابيل جرينبيرج، وتبلغ مدته نحو 90 دقيقة. ويشارك في بطولته إلى جانب أمير المصري كل من:إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت، ويجمع الفيلم بين أبعاد رومانسية وخيالية في إطار بصري يقدّم القصص النسائية من منظور مختلف.

قصة تحمل رمزية نسوية قوية

تدور أحداث الفيلم في قلعة نائية، حيث تعيش "شيري" مع زوجها "جيروم" الذي ينشغل عنها دائمًا، بينما تجد العزاء والدعم في علاقتها بخادمتها "هيرو"، التي تنتمي إلى جمعية سرية توثق قصص النساء اللواتي تمرّدن على ظلم المجتمع والقدر.

وعندما يترك "جيروم" القلعة ويسافر في رحلة غامضة، تجد "شيري" نفسها في مواجهة صعبة مع صديق زوجها "مانفريد" الذي يحاول استمالتها. وبينما تتشابك مشاعرها بين الرجل الوحيد الذي يصغي إليها والخادمة التي تكنّ لها مشاعر خاصة، تصبح حياتها مهددة بمصير مشابه لمصائر النساء اللواتي سبقنها. وهنا يتجلى السؤال المحوري للفيلم: هل تستطيع "شيري" و"هيرو" كسر الدائرة والنجاة؟

إشادة نقدية مبكرة

رغم أن الفيلم لا يزال في بدايات عرضه العالمي، إلا أن الاستقبال الحافل في فينيسيا يشير إلى أنه مرشح ليكون ضمن أبرز العناوين التي تثير الجدل والنقاش هذا الموسم. بعض النقاد وصفوا العمل بأنه "احتفاء بالقصص النسوية المفقودة"، فيما أثنوا على قدرة المخرجة جوليا جاكمان في تقديم عالم بصري مدهش يجمع بين الخيال والرمزية الاجتماعية.