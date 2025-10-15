سعر سهم أسمنت المدينة (3003) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 15-10-2025

صعد سعر سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما أدى بدوره إلى تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، ويدعمه في ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 15.23 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.44 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد