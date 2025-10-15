اخبار الرياضه

ثنائية لكل من ماك اليستر ولاوتارو في فوز ودي كبير للأرجنتين على كوستاريكا

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سجل كل من أليكسيس ماك أليستر ولاوتارو مارتينيس ثنائية في الفوز الودي الكبير الذي حققته الأرجنتين بطلة العالم على بورتوريكو 6 0 الثلاثاء في ميامي، وذلك بمشاركة ليونيل الذي مرر كرتين حاسمتين.

وافتتح ماك أليستر التسجيل في الدقيقة 14 من المباراة التي نقلت من شيكاغو إلى ملعب فريق ميسي إنتر ميامي بسبب عدم الإقبال على شراء التذاكر بحسب المنظمين، بكرة رأسية بعد تمريرة من نيكو غونساليس.

ثم مرر ميسي كرة الهدف الثاني الذي سجله غونسالو مونتييل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ماك أليستر هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 36 بتمريرة من خوسيه لوبيس.

وفي الشوط الثاني، عمق ستيفن إتشيفاريا جراح بلاده بتسجيله الهدف الرابع عن طريق الخطأ في مرماه (64)، ثم دخل البديل لاوتارو مارتينيس على الخط وسجل الهدفين الأخيرين في الدقيقتين 79 بتمريرة من نيكو غونساليس و84 بتمريرة من القائد ميسي الذي خاض المباراة بأكملها.

