انت الان تتابع خبر الانتخابات العراقية تدخل مرحلة "الدموية".. تفاصيل جديدة وتبعات متوقعة لاغتيال المشهداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشر خبر اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح عن تحالف السيادة صفاء المشهداني بعد الساعة 2 فجر اليوم بانفجار عبوة لاصقة في عجلته في قضاء الطارمية شمال بغداد خلال جولة يقوم بها تتعلق بحملته الانتخابية كما يقول المقربون منه.واصدر المكتب الإعلامي لصفاء المشهداني بيانا بمقطع فيديو تحدث فيه مدير مكتبه عن بعض تفاصيل الحادثة، حيث اتهم جهات سياسية لم يذكرها بالوقوف وراء الحادثة، كما أشار الى انها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المشهداني الى محاولة اغتيال، قبل ان تنجح هذه المرة.

واتهم مدير مكتب المشهداني مصطفى الحيالي، بوجود "مؤامرة" وراء اغتيال المشهداني من خلال وضع العبوة اللاصقة في عجلته عندما كان خارج منطقته الطارمية، ثم تفجيرها بعد دخوله المنطقة، في محاولة لضرب عصفورين بحجر واحد، اغتيال صفاء المشهداني، والايحاء بان الطارمية غير امنة وانه تم اغتياله داخل المنطقة.

وتعد حاثة اغتيال مرشح للانتخابات وعضو في مجلس محافظة، حدثا استثنائيا وتطورا مثيرا على صعيد الانتخابات حيث ان التنافس الانتخابي الدموي غادره العراقيون منذ ما قبل 2013، كما من المتوقع ان تنعكس الحادثة الى "ترهيب انتخابي"، فربما سيخشى الكثير من العراقيون الذهاب الى مراكز الانتخابات بعد الان خوفا من الاستهداف، كما ان العديد من المرشحين سيبدأون باتخاذ احتياطات اكثر، بل ان عملية الترشيح ودخول عالم السياسة سيكون "مقننًا" ولن يكون مفتوحا للجميع فالكثيرون سيحجمون عن الخوض بهذا المجال خوفا من الاستهداف.