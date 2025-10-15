رحيل دي أنجلو عن واحد وخمسين عامًا… اقرأ التفاصيل

توفّي مغنّي الـR&B والسّول الحائز جائزة “غرامي”، دي أنجلو (D’Angelo)، صباح الثّلاثاء في مدينة نيويورك، بعد معاناة مع سرطان البنكرياس، بحسب ما علم موقع TMZ من مصادر مقرّبة من عائلته ومديره السّابق كيدار ماسينبرغ.

وأفادت المصادر أنّ الفنّان الرّاحل كان يتلقّى العلاج منذ عدّة أشهر، من دون أن يُعلن سابقًا عن معركته مع المرض.

دي أنجلو الّذي لمع نجمه عام ١٩٩٥ مع ألبومه الأوّل “Brown Sugar”، كان من أبرز الأصوات في عالم السّول والـR&B، وتعاون خلال مسيرته مع نجوم كبيرة مثل جاي-زي وسنوب دوغ وكيو-تيب.

أحرز خلال مسيرته أربع جوائز غرامي، بينها أفضل ألبوم R&B عن “Voodoo” عام ٢٠٠١ و“Black Messiah” عام ٢٠١٦، كما نال جائزة أفضل أغنية R&B عن “Really Love”، وأفضل أداء صوتيّ رجاليّ عن أغنيته الشّهيرة “Untitled (How Does It Feel)”.

هذه الأخيرة تركت بصمة لا تُمحى في عالم الموسيقى، كما أثارت جدلًا واسعًا بفضل الفيديو الشّهير الّذي ظهر فيه دي أنجلو بمفرده أمام خلفية سوداء، في مشهدٍ بدا فيه شبه عارٍ.

وفي العام الماضي، كشف الفنّان رافاييل صديق عبر بودكاست “Rolling Stone Music Now” أنّ دي أنجلو كان يعمل على ألبوم جديد، قائلًا: “إنّه متحمّس جدًّا… يعمل على ستّ أغنيات في الوقت الحالي ويبدو في غاية الحماسة”.

يُذكر أنّ دي أنجلو رزق أولادًا ثلاثة وكانت والدة ابنه البكر هي المغنّية أنجي ستون، الّتي توفّيت مطلع هذا العام في حادث سير مأسويّ.

رحل دي أنجلو عن عمر ناهز واحد وخمسين عامًا، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًّا سيبقى خالدًا في ذاكرة عشّاق السّول والـR&B حول العالم.