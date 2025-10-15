انت الان تتابع خبر تحالف العزم يستنكر اغتيال المشهداني: اعتداء آثم يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن الدولة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذا الاعتداء الآثم يمثل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن الدولة وهيبتها، ويستهدف العملية الانتخابية في جوهرها، عبر ترويع المرشحين والناخبين على حد سواء، في وقت يحتاج فيه العراق إلى أجواء آمنة تضمن مشاركة حرة ومسؤولة لجميع القوى السياسية".



ويؤكد تحالف العزم أنّ "هذه الخروقات تضع على عاتق الأجهزة الأمنية مسؤولية مضاعفة لحماية المرشحين وتأمين البيئة الانتخابية، ويدعو الحكومة إلى ملاحقة الجناة وكشف الجهات التي تقف وراء هذا العمل الإجرامي، كي لا يفلت المجرمون من العقاب".

