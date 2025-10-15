انت الان تتابع خبر بتوجيه السوداني.. عمليات بغداد تشكل فريقا جنائيا لمتابعة اغتيال المشهداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد منتصف ليلة يوم ١٥ تشرين الاول ٢٠٢٥ انفجرت عبوة لاصقة موضوعة اسفل عجلة نوع (تاهو) عائدة الى عضو مجلس محافظة بغداد ( صفاء حسين ياسين المشهداني) المرشح للإنتخابات النيابية القادمة في منطقة "حي الضباط" ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة، مما أدى الحادث الى استشهاده واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة كانوا معه بداخل العجلة".



وأضافت انه "على الفور وبتوجيه ومتابعة من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".