أجدد صيحات مكياج خريفي دافئ على غرار النجمات في آخر إطلالاتهن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:08 صباحاً - المكياج الدافئ بألوانه المتعددة، من البُني إلى البرونزي، يعَد خياراً مثالياً للتألُّق بأجمل إطلالة خلال فصل الخريف. وسواء أكنتِ ترغبين في مكياج ناعم يناسب أوقات النهار، أو مكياج قوي وبارز يلائم السهرات والحفلات الرسيمة. يمكنكِ إبراز ملامحكِ بطُرق مختلفة، تستخدمين فيها ألوان مكياج بنغمات دافئة تُضفي على إطلالتكِ لمسة خاصة تتميّز بالرقي والفخامة. ولأن النجمات دائماً ما يشكّلن مصدر إلهام عندما يتعلق الأمر بأجدد صيحات الموضة والجمال، رصدنا لكِ في التالي، مجموعة صيحات مكياج خريفي دافئ، على غرار النجمات في أحدث إطلالاتهن؛ لتختاري من بينها ما يناسب ذوقكِ وشخصيتك.

إلهام علي بمكياج عيون ترابي دافئ ناعم مع الشفاه اللامعة

https://www.instagram.com/p/DPpQQSZDCty/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPpQQSZDCty/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPpQQSZDCty/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في أحدث إطلالاتها، اختارت النجمة إلهام علي مكياجاً دافئاً بنغمات ترابية أنثوية، عكست رقة ملامحها. ارتكزت إطلالتها على ظلال عيون بتدرُّجات البيج والبني الفاتح، المدموجة بأسلوب ناعم عند الجفن المتحرك، مع لمسة من الهايلايتر الذهبي على الزاوية الداخلية للعين لإشراق طبيعي. أضافت لمسة من الماسكرا لتكثيف الرموش من دون مبالغة. فيما اختارت أحمر شفاه لامعاً باللون الخوخي لإكمال الإطلالة؛ مما منحها لمسة شبابية مفعمة بالدفء والرُقي.

ما رأيكِ أيضاً في اعتماد صيحات مكياج وتسريحات شعر من أسبوع الموضة في دبي لربيع وصيف 2026

أنغام بمكياج سموكي دافئ باللونين البني والأخضر الداكن

https://www.instagram.com/p/DPtg7NDjNxJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPtg7NDjNxJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPtg7NDjNxJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لفتت الفنانة أنغام الأنظار في أحدث إطلالاتها؛ حيث تألّقت بمكياج عيون سموكي دافئ، جمع بين الغموض والأنوثة. تداخلت فيه ظلال العيون البُنية العميقة مع لمسات من الأخضر الداكن الزيتي عند الزوايا الخارجية والداخلية للعين؛ مما أضفى عمقاً وجاذبية على نظراتها. واستخدمت الكحل الأسود لتعزيز شكل العين من دون أن يُثقلها، مع رموش كثيفة طويلة أبرزت سحر النظرة. أما البشرة فجاءت بنغمة مشمشية دافئة. في حين اختارت شفاهها بلون باستيل مشمشي شديد اللمعان، والنتيجة إطلالة تنبض بالحياة تناسب أجواء الخريف.

درة زروق بمكياج نيود وردي دافئ بنغمات مات مشرقة

https://www.instagram.com/p/DPEszsqDMrb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPEszsqDMrb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPEszsqDMrb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



بدورها، تألّقت درة زروق بمكياج نيود وردي مثالي للنهار، يجمع بين البساطة والأناقة. ارتكزت إطلالتها على ظلال عيون باللون النيود المائل إلى الوردي بلمسة مات ناعمة، مع خط أيلاينر رفيع ومسحوب بلطف عند الأطراف لرفع العين. أضافت طبقات خفيفة من الماسكرا لتكثيف الرموش، ونسّقت المكياج مع بلاشر وردي دافئ يمنح خدّيها حيوية طبيعية. أما الشفاه؛ فبدت أنثوية ناعمة بأحمر شفاه نيود وردي مطفأ يليق بمواسم الخريف.

سيرين عبدالنور بمكياج بُني قوي دافئ مع الرموش البارزة

https://www.instagram.com/p/DO9C_2EiJlB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO9C_2EiJlB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO9C_2EiJlB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



من جهتها، اختارت النجمة سيرين عبدالنور مكياجاً قويّاً ودافئاً يليق بجمالها الشرقي الجذاب. اعتمدت ظلال عيون بُنية غنية ممزوجة بتدرُّجات الشوكولا الداكنة، مع لمسات لمّاعة عند منتصف الجفن لإشراق إضافي. زيّنت عينيها برموش كثيفة طويلة، منحتها نظرة درامية آسرة، مع تحديد خفيف لأسفل العين بلون كراميل ناعم. أما الشفاه؛ فجاءت بلون نيود ناعم؛ مما أضفى توازناً مثالياً بين قوة العيون وهدوء الملامح.

إليسا بمكياج دخاني بارز بنغمات البُني والبرونزي الدافئة

https://www.instagram.com/p/DOqs4aFiNsy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOqs4aFiNsy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOqs4aFiNsy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



في أحدث جلسة تصوير لها، أطلّت إليسا بمكياج دخاني أنيق يجمع بين الكلاسيكية والدفء. اعتمدت ظلال عيون بدرجات البرونزي اللامع والبُني الغامق، الممزوجة بتقنية الدمج الناعم؛ لخلق عمق راقٍ في النظرة. اكتملت الإطلالة برموش كثيفة أيقونية، تعكس أسلوبها المعروف. مع هايلايتر ذهبي على عظمة الخد؛ لمنح البشرة وهجاً خريفياً دافئاً. أما الشفاه فجاءت بلون نيود وردي ساتاني، يعزز إشراقة الوجه من دون مبالغة.

نيكول سابا بمكياج ذهبي دافئ بلمسات غليتر مضيئة وشفاه لامعة

https://www.instagram.com/p/DPRnCS2DN3N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPRnCS2DN3N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPRnCS2DN3N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



تألّقت نيكول سابا بمكياج ذهبي ملوكي بامتياز. تميّزت إطلالتها بظلال عيون ذهبية مات ممزوجة بلمسات غليتر بارزة على الجفن المتحرك، أضاءت العينين بأسلوب عصري جذاب. اختارت مسحة أيلاينر ناعمة ورموشاً كثيفة لزيادة تأثير النظرة. أما البشرة فجاءت منحوتة ومصقولة بنغمات برونزية دافئة ومتوهّجة. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود برونزي لامع، يعكس الضوء بِرقة ويُكمل الأجواء الدافئة المشرقة.

ماغي بو غصن بمكياج فخم دافئ بنغمات مشمشية جذابة وشفاه مخملية

https://www.instagram.com/p/DO3v3_dDPOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3v3_dDPOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO3v3_dDPOo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أطلّت ماغي بو غصن بإطلالة خريفية فاخرة تفيض أنوثةً ودفئاً. اعتمدت ظلالاً مشمشية ناعمة ممزوجة ببرونزي خفيف على الجفون، مع لمسة مضيئة عند الزاوية الداخلية لتوسيع العين. واختارت بلاشر بلون مشمشي يعزز دفء البشرة. فيما أكملت الإطلالة بشفاه مخملية باللون النيود، ومحددة باللون البني الفاتح؛ مانحة وجهها لمسة حيوية أنيقة تتناغم تماماً مع أجواء الموسم.

إليكِ أيضاً أبرز صيحات مكياج خريف 2025 لإطلالة أنثوية تجمع بين الرقي والجرأة

طريقة تطبيق مكياج سموكي دافئ يناسب أجواء الخريف

من عرض كريستيان كوين Christian Cowan- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لتحصلي على مكياج سموكي دافئ يعكس أجواء الخريف الساحرة، اتبعي الخطوات التالية:

ابدأي أولاً بتحضير البشرة جيداً باستخدام مرطّب خفيف وبرايمر يمنح الوجه لمسة مخملية ناعمة. بعد توحيد اللون بكريم أساس بتركيبة متوسطة التغطية. وزّعي ظلال العيون بتدرُّجات البني الدافئ والبرونزي على الجفن المتحرك، وادمجيها بلطف نحو الخارج لخلق تأثير سموكي ناعم ومتدرّج. أضيفي لمسة من الهايلايتر الذهبي عند منتصف الجفن الداخلي؛ لإضفاء إشراقة خفيفة تعكس الضوء. حددي العين بخط أيلاينر رفيع مائل للأعلى، ومرري الكحل البني داخل خط المياه لمزيد من العمق. استخدمي طبقات من الماسكرا لتكثيف الرموش، أو اختاري رموشاً فردية لإطلالة أكثر طبيعية. أما على الخدّين؛ فاعتمدي بلاشر بلون الخوخ المحروق أو البرونزي الوردي. اختتمي الإطلالة بأحمر شفاه نيود دافئ أو نحاسي فاتح، يمنح الشفاه مظهراً ممتلئاً وأنيقاً.

نصائح خُذيها في الاعتبار عند تطبيق المكياج الدافئ