تصفيات مونديال 2026: غاتوزو حريص على عدم الاستخفاف بأي خصم محتمل في الملحق

الرياص - اسماء السيد - Udine (إيطاليا) : أبدى مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو حرصه على عدم الاستخفاف بأي خصم محتمل في ملحق التأهل إلى مونديال 2026، المرجح أن يخوضه أبطال العالم أربع مرات بعد فوزهم على إسرائيل 3 0 الثلاثاء في التصفيات الأوروبية.

وسجل ماتيو ريتيغي ثنائية وأضاف جانلوكا مانشيني الهدف الثالث في مباراة الثلاثاء في أوديني، لتضمن إيطاليا بذلك خوضها الملحق القاري على أقل تقدير، مع حظوظ ضئيلة جدا بنيل المركز الأول المؤهل عن المجموعة التاسعة إلى النهائيات.

وقبل جولتين على نهاية التصفيات، تتخلف إيطاليا بفارق ثلاث نقاط عن النروج المتصدرة، مع أفضلية كبيرة للأخيرة من ناحية فارق الأهداف (+26 مقابل +10 لإيطاليا)، ما يجعل إرلينغ هالاند ورفاقه الأوفر حظا لنيل بطاقة التأهل المباشر حتى لو خسروا أمام رجال غاتوزو في الجولة الأخيرة منتصف الشهر المقبل.

ويتخوف الإيطاليون من تكرار كابوس المونديالين الأخيرين اللذين غابوا عنهما بعدما فشلوا في تجاوز الملحق القاري.

وإدراكا منه بأن الكارثة قد تتكرر في حال عدم التصرف بمسؤولية وجدية، قال غاتوزو "كرة القدم قد تغيرت. ففي هذه الأيام، يُمكنك أن تخسر أمام أي فريق وندرك أنه لا يمكننا الاستخفاف بأي فريق... خاصة بعد ما مررنا به".

وتابع "نأتي من أعوام نحن غير قادرين فيها على الاستخفاف بأي فريق (بسبب تراجع مستوى المنتخب ومكانته بين الكبار)، ونكن احتراما كبيرا للجميع، ونحن الفريق الذي يجب أن يُؤدي عمله كما ينبغي".

سبقت مباراة الثلاثاء مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، انتهت باشتباك مجموعة صغيرة مع الشرطة، بعدما بدأت كمسيرة سلمية إلى حد كبير، احتج فيها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص على إقامة المباراة.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال شغب في شوارع أوديني، في نهاية عنيفة لأسابيع من التحضير لمباراة كانت تعني للكثيرين أكثر من مجرد النقاط الثلاث.

ولم يُخفف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وُقع الاثنين، من المطالبات بمقاطعة رياضية لإسرائيل في أعقاب هجوم عسكري استمر عامين على قطاع غزة، وأسفر عن مقتل أكثر من 67869 فلسطينيا.

بدأت الحملة العسكرية على قطاع غزة إثر هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وحضر مباراة الثلاثاء 10 آلاف مشجع فقط، بينما لم يشجع إسرائيل سوى قرابة مئة مشجع.

وقال غاتوزو بعد المباراة "لا جدوى من إخفاء الأمر، لم يكن اليوم سهلا علينا ولا عليكم. مرّت علينا أيام عديدة ظننا فيها أنه قد لا نلعب المباراة أصلا. جئنا إلى هنا ونحن نعلم أنها لن تكون أجواء احتفالية، وشعرنا بذلك".