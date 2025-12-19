بالصور- موري حاتم يجمع الثقافات على مسرح واحد في كندا

دبي - فريق التحرير: أحيا الفنان اللبناني الكندي موري حاتم حفلة ناجحة جدًا وذلك في مدينة مونتريال – كندا، حيث قدّم أمسية استثنائية حملت عنوان A Winter Wish وسط حضور جماهيري كثيف اكتمل فيه العدد (Sold Out)، في مشهد يضاهي أرقى الحفلات العالمية.

تميّز الحفل بعرض فني ضخم ومتكامل جمع بين الغناء والاستعراض، وتخلّلته عروض راقصة راقية ومبهرة تناسب جميع الأعمار، إلى جانب مشاركة ضيوف شرف من العالميَن العربي والأجنبي، ما أضفى على الأمسية بُعدًا عالميًا استثنائيًا.

وقدّم موري خلال الحفل مجموعة واسعة من الأغاني بلغات عدّة، منها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، في لوحة فنية تعكس تنوّعه الثقافي وقدرته على مخاطبة جمهور عالمي.