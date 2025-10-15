سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028

الرياص - اسماء السيد - ميامي : سيتولى مدرب ميامي هيت إريك سبويلسترا مهمة الاشراف على منتخب السلة الأميركي للرجال حتى أولمبياد لوس أنجليس 2028، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

واحتكر الأميركيون الذهبية الأولمبية في النسخ الخمس الأخيرة، رافعين رصيدهم القياسي إلى 17، إضافة إلى أحرازهم اللقب العالمي 5 مرات.

ووقع خيار مدير المنتخب الأميركي غرانت هيل على سبويلسترا وتمت الموافقة على تعيينه من قبل مجلس إدارة الاتحاد المحلي للعبة، بانتظار الموافقة الأخيرة من قبل اللجنة الأولمبية والبارالمبية الوطنية.

وقال سبويلسترا "إنه شرف كبير. تمثيل بلادنا وقيادة رياضيين من الطراز العالمي في مسابقات رفيعة المستوى من أفضل الامتيازات الممكنة في الرياضة. أتطلع بفارغ الصبر كي أواصل تقليد التميز والعمل الجماعي اللذين يميزان المنتخب الأميركي لكرة السلة".

كان سبويلسترا، البالغ من العمر 54 عاما، مساعدا للمدرب ستيف كير في تشكيلة أولمبياد باريس صيف 2024 وقبلها في مونديال 2023 حين حل المنتخب في المركز الرابع.

مع ميامي هيت، كان سبويلسترا مساعدا للمدرب في الفريق الذي توج بطلا لدوري "أن بي أيه" عام 2006، ثم قاد الفريق كمدرب إلى لقبي الدوري عامي 2012 و2013.

بالإضافة إلى أولمبياد 2028 في لوس أنجليس، سيقود سبويلسترا منتخب الرجال الأميركي في مونديال 2027 في الدوحة وفي معسكرات التدريب والمباريات التحضيرية لكل من الحدثين العالميين الكبيرين.

وقال هيل "نعرف إريك سبويلسترا منذ قرابة عقدين من الزمن، وقد تعرفنا عليه بشكل أفضل خلال فترة عملنا مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة"، مضيفا "+سبو+ ليس مدربا متميزا فحسب، بل هو أيضا زميل وصديق وأب عظيم، وكل ذلك يجعله الخيار الأمثل لمواصلة الإرث التدريبي مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للرجال حتى عام 2028".

وسيفتتح سبويلسترا الأسبوع المقبل موسمه الثامن عشر كمدرب لهيت، ما يجعله المدرب الأطول خدمة مع فريق واحد في الدوري.

لعب سبويلسترا ودرب في ألمانيا قبل انتقاله إلى ميامي عام 1995 كمنسق فيديو.