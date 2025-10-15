انفجار شاحنة في الإكوادور يوقع قتيلًا ومصابين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب المدعي العام في الإكوادور إن سيارة انفجرت أمام مركز تجاري في جواياكيل، أكبر مدن البلاد، أمس الثلاثاء مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وذكر وزير الداخلية جون ريمبرج أن مركبة ثانية تحمل متفجرات عُثر عليها في مكان قريب لكنها لم تنفجر، مضيفا أن السلطات نجحت في إبطال مفعولها على الفور.

ونشرت السلطات لقطات من كاميرات مراقبة مرورية تُظهر المركبة وهي تشتعل قبل وقوع الانفجار، مع تصاعد ألسنة لهب كبيرة منها.

وحثت السلطات السكان على الابتعاد عن المنطقة بينما تواصل التحقيقات.