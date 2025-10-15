سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يشهد عمليات جني أرباح مستحقة – توقعات اليوم – 15-10-2025

انخفض سعر سهم UiPath, Inc (PATH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.40$، ليستهدف مستوى المقاومة 18.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد