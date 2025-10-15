الارشيف / الاقتصاد

سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يشهد عمليات جني أرباح مستحقة – توقعات اليوم – 15-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يشهد عمليات جني أرباح مستحقة – توقعات اليوم – 15-10-2025 1/2
  • سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يشهد عمليات جني أرباح مستحقة – توقعات اليوم – 15-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يشهد عمليات جني أرباح مستحقة – توقعات اليوم – 15-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-15 12:25PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم UiPath, Inc (PATH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.40$، ليستهدف مستوى المقاومة 18.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا