تحطّم سيّارة هالة صدقي في حادث سير…  فماذا حدث؟

تحطّمت سيّارة الممثّلة المصريّة هالة صدقي بعد تعرّضها لحادث سير في أحد شوارع مدينة الشّيخ زايد، إثر اصطدامها بسيّارة ملاكي يقودها مدير شركة.

وبحسب المعلومات الأوّليّة، تلقّت الأجهزة الأمنيّة في الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم في دائرة قسم شرطة أول الشّيخ زايد، فسارعت إلى موقع الحادث إذ تبيّن أنّ السيّارة التّابعة لهالة صدقي، كان يقودها سائقها الخاصّ بمفرده لحظة الاصطدام.

وأظهرت التّحرّيات أنّ سيّارة أخرى اصطدمت من الخلف بسيّارة الممثّلة عند أحد المنعطفات، هذا ما أدّى إلى تحطّمها وإصابة السّائق الّذي نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما تتابع الجهات الأمنيّة التّحقيق في ملابسات الحادث.