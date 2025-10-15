سباق الدّراما التّركيّة يحتدم… من فاز ومن تراجع هذا الأسبوع؟

شهدت الدّراما التّركيّة هذا الأسبوع منافسة قويّة على صدارة نسب المشاهدة، مع تزايد عدد المسلسلات الجديدة الّتي دخلت السّباق خلال موسم الخريف، إذ حافظ مسلسل “المدينة البعيدة” على المركز الأوّل بتحقيقه نسبة مشاهدة بلغت ١٥.٤٦%، متفوّقًا بفارق واضح على أقرب منافسيه.

وجاء في المركز الثّاني “حلم أشرف” بنسبة ٩.٨٧%، فيما حلّ ثالثًا “الخليفة: نداء الجذور” بنسبة ٨.٠٧%، هذا ما يعكس استمرار الشّعبيّة الواسعة لأعمال الدّراما ذات الطّابع الإنساني والاجتماعيّ العميق.

كما واصل مسلسل “المنظّمة” أداءه القوي بحصوله على ٧.٢٧%، يليه العمل البوليسيّ “الأزقّة الخلفيّة” بنسبة ٦.٧١%، ثم “شراب التّوت” بـ ٦.٠٣%.

في المقابل، حقّقت مسلسلات أخرى حضورًا مستقرًّا ضمن قائمة الأكثر مشاهدة، مثل “المشرّدون” بـ ٥.٢٨%، و”جبل القلب” و”المحتالون” بنسبة ٥.١٠% لكلّ منهما، بينما جاء “وليّ العهد” قريبًا بنسبة ٤.٩٩%.

ومن اللافت في القائمة هذا الأسبوع ظهور أعمال جديدة بدأت في كسب اهتمام الجمهور، مثل “عيناك كالبحر الأسود”، “ورود وذنوب”، و”بهار”، و”الارتجاف”، وكلّها تراوحت نسبها بين ٤ و٤.٥%.

أمّا المسلسلات التي تراجعت نسبيًّا، فجاء في مقدمتها “إذا خسر الملك” بنسبة ٢.٧٥%، و”حبّ ودموع” بنسبة ٢.١٩%.

تعكس هذه الأرقام استمرار زخم الدّراما التّركيّة وتنوّعها بين الأكشن والرّومنسيّة والدّراما الاجتماعيّة، هذا ما يجعل المنافسة بين القنوات والمنصّات الرّقميّة على استقطاب الجمهور أكثر اشتعالًا مع اقتراب نهاية العام.