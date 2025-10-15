لقاء المبدعَين أوزغي أوزبيرنجي وصالح بادمجي في”المشبوه”: مسلسل تركيّ جديد يعرض قريبًا

تستعدّ منصّة “ناو” لإطلاق مسلسلها التّركيّ الجديد “المشبوه” خلال شهر نوفمبر المقبل.

المسلسل تشويقي من إنتاج شركة GOLD Film، المعروفة بأعمالها النّاجحة، ومن كتابة أيتشا أوزوم صاحبة الأعمال الشهيرة مثل “الفناء” و”كان يا مكان في تشوكوروفا”.

وتتولى الممثلة أوزغي أوزبيرنجي بطولة المسلسل بدور ثريّا، وهي أمّ لثلاثة أطفال تُعرف بقوّتها وشخصيّتها الصّلبة، بينما يمثّل الممثّل صالح بادمجي شخصيّة شيتين، رجل مافيا يعيش صراعًا مع الماضي والحاضر. ويشارك في العمل أيضًا أولغون توكير، بيرك باكي أوغلو بدور إياز، وجيم بندري ضمن فريق التّمثيل.

ويُتوقّع أن يُعرض المسلسل يوم الأربعاء الخامس أو الثّاني عشر من نوفمبر، إذ سيدخل منافسة قويّة مع عدد من الأعمال التّركيّة المنتظرة، منها “حلم أشرف”، “المشرّدون”، و”المؤسّس أورهان”.

الكثير من الترقّب يحيط بـ “المشبوه”، خصوصًا بعد أن تمّ بيع حقوق عرضه المسبقة إلى روسيا، الشّرق الأوسط، واليونان قبل انطلاقه رسميًا، وهذا ما يعكس الثّقة التّجارية في قوّته الدّراميّة.

أمّا البوستر الرّسميّ للعمل، فيوحي بأجواء نفسيّة مكثّفة تجمع بين الغموض والعاطفة، إذ تظهر نحلة على زهرة بين بطلَي المسلسل في إشارة رمزيّة إلى الخطر والحياة والغريزة الأموميّة الّتي تدور حولها القصّة.

من المنتظر أن يكون المسلسل أحد أبرز إنتاجات الموسم التّركيّ الجديد، لما يجمعه من قصّة مثيرة وفريق تمثيل قويّ، وأجواء دراميّة مشوّقة تعيد أوزغي أوزبيرنجي إلى الشّاشة بعد فترة غياب.