بالصور- الملك والملكة يلتقيان البابا لاون الرابع عشر في الفاتيكان

نشرت الملكة رانيا العبدالله صورة تجمعها مع جلالة الملك عبد الله الثاني وقداسة البابا لاون الرابع عشر، وعلّقت عليها قائلة: “تشرفت اليوم بمرافقة جلالة الملك في الفاتيكان لحضور اجتماع مع البابا لاون الرابع عشر”.

وقد التقى جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يوم الثلاثاء، قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان في القصر الرسولي.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، حرص الأردن على رعاية الأماكن الدينية المسيحية والحفاظ عليها، لا سيما موقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس). كما وجّه جلالته دعوة رسمية للبابا لزيارة الموقع في المملكة.

وتناول اللقاء، الذي يُعد الأول بين جلالة الملك والبابا لاون الرابع عشر منذ تنصيب الأخير، سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والفاتيكان، والتعاون من أجل ترسيخ قيم التسامح والحوار وتحقيق السلام.