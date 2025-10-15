الصّورة ليست صورتها… وجنيفر أنيستون تخرج على صمتها

أعربت الممثّلة الأميركيّة جنيفر أنيستون عن انزعاجها من استغلال صورتها في إعلانات ومنشورات مزيّفة باستخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ والتّزييف العميق.

وقالت أنيستون في حديث لمجلّة Harper’s Bazaar UK إنّها تتلقّى باستمرار رسائل من أصدقائها حول مقاطع وصور مفبركة تظهر فيها، مؤكّدة أنّ ما يحدث “مقلق للغاية”، مضيفة: “أحيانًا أرسلها لمحاميّ لإيقافها، إنّه قطار جامح.”

وشاهدت الممثّلة نسخًا مزيّفة منها تروّج لمنتجات إنقاص الوزن والكولاجين، هذا ما دفعها للتّحذير من مخاطر هذه الظاهرة.

ولم تكن أنيستون وحدها؛ إذ تعرّض أيضًا براد بيت لعمليّات احتيال مشابهة استخدمت صورته لخداع معجبين وسرقة أموالهم.

وختمت أنيستون بدعوة صريحة إلى وضع ضوابط لاستخدام الذّكاء الاصطناعيّ، قائلة إنّ التّقنيّة “خرجت عن السّيطرة وأصبحت تمسّ الإنسانيّة.”