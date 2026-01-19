استئناف حملة التطعيم الاستدراكية لأطفال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استئناف حملة التطعيم الاستدراكية في قطاع غزة، لتعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، لمدة 10 أيام متواصلة في جميع محافظات القطاع، اعتباراً من أمس.

وفي بيان صحفي، أوضحت الوزارة أن الحملة تنفذ بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة ستنطلق عبر 130 مركزاً صحياً تابعاً لوزارة الصحة الفلسطينية و«الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في القطاع؛ بهدف ضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأطفال المستهدفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الطواقم الصحية، من خلال اصطحاب أطفالهم لاستكمال الجرعات المفقودة من اللقاحات الأساسية.

وأكدت الوزارة ضرورة إحضار بطاقة التطعيم إن وجدت، لضمان تسجيل الجرعات بدقة ضمن السجلات الصحية المعتمدة، مشددة على أن التطعيم يُعدّ خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الأوبئة والأمراض الخطيرة، خاصة في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.