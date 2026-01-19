تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد، إلى الحذر من فرصة تشكّل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر،على بعض المناطق في الدولة، صباح اليوم الاثنين.وأشار عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، إلى مناطق الضباب الخفيف والضباب المتوقع.ودعا إلى توخي الحيطة أثناء القيادة في ظل هذه الظروف الجوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية متفاوتة خلال الفترة من اليوم وحتى 23 يناير الجاري، تتراوح بين تشكّل الضباب واحتمال هطول أمطار خفيفة، وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مع نشاط متفاوت في الرياح واضطراب حالة البحر على فترات.

وتوقع الأرصاد، اليوم تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، كما يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة.

