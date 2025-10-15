تكريم مسيرة يسرا الذهبية بمعرض خاص في مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي أنه سيُقام معرض خاص للفنانة يسرا ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الجونة التي من المقرر انعقادها بداية من 16 إلى 24 أكتوبر.

معرض خاص ليسرا في مهرجان الجونة

عبر حساب المهرجان على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، تم نشر العديد من الصور الخاصة بأفيشات أفلام الفنانة يسرا، التي قدمت خلالها باقة من الأعمال المميزة التي تركت بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

وكتبت إدارة المهرجان تعليق قالت فيه: "يحدث بين 17-24 أكتوبر، يدعوكم معرض يسرا الخمسين عاما لاكتشاف إرث أيقونة حقيقة، شخصية جيلية في السينما المصرية والعربية، مسيرة يسرا الصامدة أصبحت حجر الزاوية في الذاكرة الثقافية للجمهور على مر السنين، يقدم المعرض نظرة غير مسبوقة على عملها من أدوارها الأولى إلى انتصاراتها ورسم مسار خلال خمسة عقود من التأثير الذي لا يزال يلهم"، ومن المقرر أن يُقام المعرض في فيستيفال بلازا ويفتتح يوم الجمعة 17 أكتوبر.

تفاعل الجمهور مع هذا الخبر وأبدوا سعادتهم بتكريم مسيرة يسرا الفنية بهذا المعرض المميز، وتحمس الكثير منهم للدورة المقبلة من المهرجان والتي على ما يبدو ستحمل الكثير من التفاصيل والمفاجآت.

أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائية الدورة الـ 8

— El Gouna Film Festival (@ElGounaFilm) https://twitter.com/ElGounaFilm/status/1978366322271568287?ref_src=twsrc%5Etfwوتتضمن الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة. كما ستشهد منصة سيني جونة توسعًا كبيرًا هذا العام، حيث يستضيف ملتقى سيني جونة أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش عمل، ولقاءات حوارية، وموائد مستديرة مع نجوم مصريين وعالميين.

ويشهد برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة توسعًا غير مسبوق هذا العام مع تلقي أكثر من 1000 طلب مشاركة، وإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "كلاكيت تاني مرة" لدعم خريجي الدورات السابقة بدعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر. كما تم الإعلان عن شراكة ممتدة مع جامعة إسلسكا لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى منح الطلاب فرصًا للتعلّم والتواصل والانخراط في المشهد السينمائي.

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial)

وأعلن المهرجان أن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، تلقى أكبر عدد من الطلبات هذا العام، إذ تجاوزت 290 مشروعًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وتم اختيار 20 مشروعًا للمشاركة في فعاليات سيني جونة، التي ستُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2025.

أما عن سوق سيني جونة، فيشهد هذا العام أوسع مشاركة منذ انطلاقه، بانضمام أكثر من عارض من السعودية، والإمارات، والعراق، والهند، والصين، ودول أخرى، تتنوع بين هيئات الأفلام الإقليمية والدولية، وشركات الإنتاج، وأطراف الصناعة المختلفة، وذلك بهدف تعزيز البيئة المهنية للسوق من خلال بناء روابط فعّالة، وتهيئة الظروف لعقد شراكات طويلة الأمد وتعاون مستدام.

ويقدّم سوق سيني جونة هذا العام برنامجًا متنوعًا من الفعاليات والأركان المتخصصة، من بينها: استضافة دولة محورية بهدف تسليط الضوء على صناعة السينما في تلك الدولة المختارة من خلال عروض مخصصة، وجلسات تعريفية، وأنشطة للوفود المشاركة. كما يتضمن ركن التصوير السينمائي، وهو مبادرة جديدة تركز على فنون السرد البصري، حيث تعرض كبرى الشركات العالمية المتخصصة في معدات التصوير – مثل الكاميرات والعدسات – أحدث تقنياتها عبر منصات خاصة وعروض حيّة.

قد يعجبك مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة في دورته الثامنة

عن مهرجان الجونة السينمائي

هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

يمكنك قراءة.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الجونة بدورته الثامنة.. أبرز النجوم والأفلام والندوات

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».