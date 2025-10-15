تصفيات مونديال 2026: السعودية الى النهائيات للمرة السابعة

الرياص - اسماء السيد - جدة : تأهل منتخب السعودية الى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد تعادله السلبي امام العراق ليتصدر المجموعة الثانية في ختام منافسات الملحق الآسيوي، وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الاخضر السعودي المونديال بعد نسخ أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022.

وتصدر منتخب السعودية منافسات المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الاهداف عن العراق الذي حلّ ثانيا وسيخوض مواجهة فاصلة أمام الإمارات وصيفة المجموعة الاولى لتحديد المتأهل بينهما الى الملحق العالمي.

وجرت المباراة في ملعب الجوهرة بمدينة جدة بحضور قرابة 60 ألف متفرج وشهدت تفوقاً فنيا واضحا للأخضر، بعد السيطرة على وسط الميدان، غير انها لم تُثمر عن أي هجمة خطرة على مرمى الحارس جلال حسن، في ظل التركيز العالي الذي اتبعه خط الدفاع العراقي وتعامل بدقة مع هجمات صالح ابو الشامات وسالم الدوسري وعبدالله الخيبري وفراس البريكان بالشكل الامثل.

واعتمد منتخب العراق على الهجمات المرتدة في ظل وجود مهند علي في العمق الهجومي وتحركات يوسف الامين يمينا وابراهيم بايش يسارا، بيد أن الهجمات غلب عليها الطابع الفردي دون أن تكتمل بالشكل الامثل امام مرمى نواف العقيدي.

وزجّ مدرب العراق الأسترالي غراهام أرنولد باللاعب علي جاسم بدلا من كيفن يعقوب في محاولة لتعزيز قدرات العراق الهجومية.

وأطاح سعود عبد الحميد بكرة هدف للسعودية (47)، بعد أن سددها فوق المرمى.

وأنقذ جلال حسن مرمى العراق من هدف محقق (51) بعد تسديدة قوية من ابو الشامات، قبل أن يعود ويتألق ويحرم السعودية من هدف محقق (53) من انفرادة محققة لسالم الدوسري.

دخل فرانس بطرس بدلا من حسين علي بعد الضغط الحاصل ثم دفع بايمار شير بدلا من زيدان اقبال، لتحسين أداء خط وسط العراق.

وكانت أخطر فرص العراق (62) من كرة ثابتة لأمير العماري لعبها بالقرب من قائم المرمى السعودي.

وأبقى حسن على حظوظ العراق قائمة بعدما أبعد كرة رأسية من فراس البريكان (63).

وزج مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار، بنواف بوواشل وعبدالله الحمدان بدلا من ابو الشامات وأيمن يحيى بسبب الاصابة.

وتلاعب مهند علي بحسان تمبكتي قبل ان ينقذها الى الخارج ليحصل العراق على اول ركنية (75).

ودخل اكام هاشم بدلا من مناف يونس المصاب وحسن عبد الكريم بدلا من يوسف الامين، فيما خرج من المنتخب السعودي مصعب الجوير ودخل عبدالله العامري.