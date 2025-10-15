الرياض تحتضن معرض الطيران العام الأكبر في نوفمبر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: هل يمكن لعروض الطيران أن تتجاوز حدود الإبهار لتتحول إلى تجربة وطنية شاملة؟ هذا ما يراهن عليه معرض "ساند آند فن 2025" الذي يعود إلى مطار الثمامة في الرياض، واعدًا بـ90 عرضًا جويًا، تجارب تفاعلية، شراكات استراتيجية، ورسائل مجتمعية جريئة، تحت رعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر، ومشاركة لافتة من الأمير سلطان بن سلمان، في احتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس نادي الطيران السعودي.

وشهد المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن تفاصيل المعرض، حضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، والدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على النادي، حيث استعرضا أبرز ملامح النسخة الجديدة التي تُقام من 25 إلى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسط توقعات باستقطاب 200 ألف زائر، ضمن تجربة ترفيهية ومعرفية تستهدف جميع أفراد العائلة.

وقدّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز والدكتور أحمد بن فهد الفهيد نبذة عما سيشهده زوار معرض هذا العام، حيث سيختبرون تجربة غنية ومُلهمة لجميع الزوار، تجمع بين الإبهار الجوي والعمق المعرفي، تشمل:

العروض الجوية: أكثر من 90 عرضاً جوياً، بما في ذلك استعراضات فرق سعودية وعالمية وعروض ليلية متخصصة ومبهرة تضيء سماء الرياض

العروض الثابتة: توفر هذه العروض فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع عالم الطيران العام، حيث يمكن للزوار الوقوف عن قرب من الطائرات الأيقونية واستكشاف تفاصيلها عن كثب. كما سيكون بإمكانهم التحدث مباشرة مع الطيارين والمهندسين لمعرفة أسرار الطيران العام والتقاط صور مميزة في هذه الأجواء الحماسية والتعليمية.

العروض التجارية: يقدم المعرض منصة أعمال حيوية تضم أكثر من 100 جهة عارضة من قادة القطاع، وهي مصممة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران. وتتيح هذه المنطقة للزوار استكشاف مجموعة مميزة من المعروضات والنماذج المستقبلية وتسهيل التواصل مع الشركاء وصناع القرار في القطاع، مما يعزز جانب الشراكات والأعمال.

حوارات "هانجر توكس": تستضيف حوارات "هانجر توكس" نخبة من الخبراء ورواد الفضاء السعوديين لمناقشة مستقبل الطيران العام المستدام والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي eVTOLs والطائرات ذاتية القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران العام.

الترفيه بالطيران: يوفر المعرض منطقة الترفيه الجوي للشباب والعائلات، وتتضمن محاكيات الواقع الافتراضي وورش عمل بناء نماذج الطائرات والمحركات وجولات تفاعلية في قمرة القيادة يرافقها طيارون وخبراء لتقديم شرح مباشر للمكونات والأنظمة، بهدف تحويل الفضول إلى مشاركة فعلية.

وفي خطوة تؤكد البعد الاجتماعي للمبادرة واحتفالاً بمرور 25 عاماً على تأسيس نادي الطيران السعودي، أعلن الأمير سلطان بن سلمان عن مبادرة خاصة لتعزيز الشمولية والاحتفاء بكافة أفراد المجتمع تتيح الدخول مجاناً للزوار ذوي الإعاقة والأطفال دون سن السادسة. كما يلتزم المعرض بتوفير تسهيلات وصول شاملة وضمان تجربة ميسّرة في مطار الثمامة، بما يجعل الطيران العام شغفاً مشتركاً لكل أفراد المجتمع.

وحول إطلاق المعرض، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المؤسس ورئيس مجلس إدارة النادي السعودي للطيران: "إن مسيرة نادي الطيران السعودي الممتدة لخمسة وعشرين عاماً هي تجسيد حيّ للدعم اللامحدود الذي نحظى به من خادم الحرميين الشريفيين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي حولت الطيران العام من اهتمام متخصص إلى قطاع استراتيجي. وتشهد أرقام معرض العام الماضي على ذلك، حيث زار المعرض أكثر من 120 ألف زائر من أكثر من 90 دولة وبحضور أكثر من 3 آلاف زائر من الوفود الدولية و30 متحدثا. وبمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس نادي الطيران السعودي، فإننا ننظر إلى الأمام بثقة مطلقة؛ فاستثمار المملكة في هذا القطاع سيضمن أن يظل وطننا مركزا عالميا للابتكار وتمكين المواهب".

يُعد المعرض مركزاً حيوياً للتواصل، حيث استقطب في نسخته السابقة أكثر من 100 عارض وأكثر من 5 آلاف زائر من كبار الشخصيات. وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة التي تركز على مجالات حيوية، والتي تشمل الاتحاد السعودي للمنطاد.

وفي إطار تعزيز مكانة المعرض كمنصة أعمال وشراكات حيوية، تم الإعلان عن مجموعة من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذين يؤكدون التزامهم بدعم قطاع الطيران العام في المملكة. وفي هذا السياق، أعلن النادي عن انضمام تجمع مطارات الثاني Cluster2 والهيئة العامة للطيران المدني وشركة الصحة القابضة وصحيفة الاقتصادية كشركاء ورعاة استراتيجيين، مما يعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو ضمن رؤية السعودية 2030.