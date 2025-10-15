محمد إمام يبدأ تصوير “شمس الزناتي٢”.. اللقطات الأولى تكشف عن أجواء مليئة بالتشويق

بدأ الممثل محمد إمام تصوير المشاهد الأولى من أحدث وأضخم مشاريعه السينمائية “شمس الزناتي٢”، وذلك بعد فترة من التحضيرات المكثّفة والاستعدادات الأولية التي سبقت انطلاق التصوير، حرصًا على تنفيذ العمل بأعلى جودة ممكنة تمهيدًا لعرضه قريبًا في دور السينما.

ويُعد الفيلم الجديد امتدادًا للجزء الأول الشهير الذي قدّمه الفنان الكبير عادل إمام عام ١٩٩١، والمستوحى من القصّة العالمية “العظماء السبعة” أو “الساموراي السبعة”، التي تمّ تقديمها في أكثر من دولة، من بينها الولايات المتحدة واليابان.

ويشارك في بطولة “شمس الزناتي٢” كلّ من محمد إمام، باسم سمرة، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبد الحميد وغيرهم. وهو من تأليف محمد الدبّاح، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج محمد رشيدي (Rasheedy Films) وAka Production.