انطلاق بطولة “Six Kings Slam” غدًا في الرياض بمشاركة عمالقة التنس العالميين

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات بطولة “Six Kings Slam 2025” على أرض “ANB أرينا” ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة ستة من كبار نجوم التنس في العالم، يتنافسون في أجواء استثنائية تمتد على مدى ثلاث ليالٍ حافلة بالحماس والإثارة، تبدأ بمباريات ربع النهائي، مرورًا بنصف النهائي، وتُختتم يوم السبت المقبل بالمباراة النهائية، إلى جانب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتُعد البطولة واحدة من أبرز البطولات على الساحة العالمية، إذ تجمع تحت سقف واحد كلًا من نوفاك دجوكوفيتش، وكارلوس ألكاراز، ويانيك سينر، وستيفانوس تسيتسيباس، وألكسندر زفيريف، وتايلور فريتز، في مواجهة مباشرة أمام جمهور موسم الرياض، وبث حي لمشتركي منصة “نتفليكس” إلى أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم، من دون أي تكلفة إضافية.

ويشهد يوم الأربعاء 15 أكتوبر انطلاق مواجهات ربع النهائي، حيث يلتقي ألكسندر زفيريف مع تايلور فريتز، ويواجه يانيك سينر نظيره ستيفانوس تسيتسيباس. فيما تُستكمل البطولة يوم الخميس 16 أكتوبر بنصف النهائي، الذي يشهد دخول النجم الإسباني كارلوس ألكاراز والمصنف الأول عالميًا نوفاك دجوكوفيتش، على أن تُستأنف المنافسات مجددًا يوم السبت 18 أكتوبر.

وتحظى البطولة بمتابعة واسعة نظرًا لقيمة النجوم المشاركين، إذ يبرز من بينهم الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب النسخة الماضية، والذي تُوّج بالبطولة بعد فوزه في نهائي مثير على كارلوس ألكاراز، والنجم الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف ضمن نخبة رابطة محترفي التنس ATP، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المعروف بأسلوبه الهجومي ومهاراته الفريدة.

وتتولى شركة IMG، التابعة لمجموعة TKO Group Holdings, Inc.، إنتاج البث والمحتوى الحصري للبطولة، مع استخدام أكثر من 20 كاميرا تشمل تقنيات الطائرات المسيّرة والكاميرات الطائرة والتصوير الروبوتي والواقع المعزز، إلى جانب تغطية تحليلية وسرد بصري مبتكر يقدّم تجربة مشاهدة عالمية المستوى.