تصفيات مونديال 2026: قطر تحسم تأهلها للمرة الأولى عبر التصفيات

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : تأهلت قطر إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها والاولى عبر التصفيات بعد فوزها على ضيفتها الإمارات 2 1 الثلاثاء في استاد جاسم بن حمد في الدوحة في الدور الرابع (الملحق) من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتقدم بوعلام خوخي(49) وبيدرو ميغيل(74) لقطر التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبها البديل طارق محمد (89)، وقلصت الإمارات الفارق عبر البديل سلطان عادل (90+8).

وقال خوخي بعد المباراة لقناة "بي إن سبورتس": إنه شعور لا يوصف، لقد أدّينا مباراة كبيرة وسعيدون جدا بالتأهل".

وأضاف "مبارك للجماهير القطرية هذا التأهل التاريخي".

من جهته، قال اللاعب القطري المخضرم حسن الهيدوس "مع كامل احترامي لكل الأجيال السابقة، لكن هذا الجيل تاريخي، لم نستطع التأهل من المرحلة السابقة لكننا حققنا ما كنا نصبو اليه".

أما عبدالعزيز حاتم فأشار الى أنّ "بعض الجماهير كانت حزينة لعدم التأهل من الدور السابق، لكننا فعلناها وتأهلنا. هذا ما كان ينقص هذا الجيل بعد ليؤكد أنه الأفضل".

وتصدرت قطر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وتأهلت إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 2022 كدولة مضيفة عندما منيت بثلاث خسارات في دور المجموعات.

أما الإمارات التي تراجعت إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط فأبقت على حظوظها في الصعود لكأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا حين ودعت كذلك من الدور الأول، بعدما تأهلت لخوض مباراة صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية(السعودية أو العراق) من مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 تشرين الثاني 2025، لبلوغ الملحق العالمي.

وبقيت عمان ثالثة المجموعة الأولى برصيد نقطة.

وخاضت الإمارات المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، أما قطر فبحثت عن الفوز وحده، وكانت قريبة من افتتاح التسجيل بعدما تجاوز أكرم عفيف المدافع علاء الدين زهير ومرر عرضية سددها سلطان البريك وصدها حارس مرمى الإمارات خالد عيسى(4).

وردت الإمارات بفرصتين خطيرتين، الأولى بعد تسديدة من نيكولاس خيمينيس تصدى لها حارس قطر محمد ابوالندى(13)، والثانية اثر عرضية من علي صالح قابلها لوكاس بيمنتا برأسه إلى جانب القائم (15).

وتابع عفيف أفضل لاعب في آسيا عامي 2019 و2023 خطورته على الجهة اليسرى وأرسل عرضية خطرة لم يصل إليها ادميلسون في الوقت المناسب.

وارتقى محمد مانعي لرأسية إلى جانب القائم (31).

وافتتح بوعلام خوخي التسجيل وأشعل المدرجات القطرية بالتشجيع بعدما وضع عرضية عفيف من ركلة حرة في شباك خالد عيسى الذي راقب الكرة وهي تدخل مرماه (49).

ودفع المدرب الإسباني جولن لوبيتغي بالمخضرم سيباستيان سوريا(41 عاما) بديلاً للمعز علي(61)، ليعود صاحب 39 هدفاً دوليا إلى تشكيلة قطر بعد غياب طويل.

وحاول سلطان عادل إدراك التعادل برأسية ذهبت إلى جانب القائم (71).

وعززت قطر تقدمها بالهدف الثاني بنفس طريقة الأول بعد عرضية من ركلة حرة من عفيف وصلت إلى بيدرو ميغيل ووضعها برأسه في شباك عيسى (74).

وطرد طارق محمد من قطر بعد خشونته على ايريك مينزيس (89)، ثم احتسب الحكم 15 دقيقة وقت بدل ضائع نتيجة التوقفات المستمرة بسبب رمي الملعب بالمقذوفات البلاستيكية من بعض الجماهير.