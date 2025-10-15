تصفيات مونديال 2026: إسبانيا تواصل العلامة الكاملة وإيطاليا تُبقي على آمالها

الرياص - اسماء السيد - مدريد : باتت إسبانيا أقرب من أي وقت مضى لحسم تأهلها الى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم عقب فوزها الرابع بالعلامة الكاملة على بلغاريا 4 0 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الاوروبية المؤهلة الثلاثاء.

ويدين "لا روخا" بفوزه الى ثنائية ميكيل ميرينو (35 و57)، ليرفع مهاجم أرسنال الإنكليزي رصيده الى ستة أهداف في التصفيات عقب تسجيله سابقا ثلاثية "هاتريك" في مرمى تركيا (6 0).

وعزّز المنتخب الإسباني غلته التهديفية عن طريق أتاناس تشيرنيف خطأ في مرماه (79) وميكل أويارسابال (90+2 من ركلة جزاء).

وحافظت إسبانيا على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث عن تركيا التي حققت فوزا ساحقا على جورجيا4 1 لتُبقي على آمالها الضئيلة بالتأهل المباشر.

ومعلومٌ ان إسبانيا وتركيا سيلتقيان في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في الجولة السادسة والأخيرة في إشبيلية، بعد ان انتهت مواجهة الذهاب بينهما بفوز إسباني ساحق 6 0 في عقر دار تركيا.

من جهة أخرى، واصلت إيطاليا تعافيها وحققت فوزها الرابع تواليا بتغلبها على إسرائيل 3 0 في اوديني ضمن المجموعة التاسعة.

وسجّل ماتيو ريتيغي ثنائية (45+2 و74) وجانلوكا مانشيني (90+3) أهداف فريق المدرب جينارو غاتوزو، ليرفع الاتزوري رصيده الى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن النروج متصدرة المجموعة والأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر.

وتبدو الأمور في هذه المجموعة مفتوحة على كل الإحتمالات، رغم الأفضلية النروجية، بما فيها أن تكون مواجهة إيطاليا والنروج على ملعب سان سيرو في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلة حاسمة على بطاقة التأهل المباشر.

يعيش منتخب الـ"أتزوري" هاجس عدم التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما غاب عن النسختين الاخيرتين في روسيا 2018 وقطر 2022 عقب فشله في اجتياز عقبة الملحق في المرتين.

من جهتها، انتهت آمال إسرائيل بخوض الملحق حتى، بعد ان تجمّد رصيدها عند تسع نقاط من سبع مباريات.

ونُشر نحو ألف شرطي، بما في ذلك في شوارع أوديني التي اختيرت لبعدها عن المراكز الحضرية الإيطالية الرئيسة حيث تظاهر مئات الآلاف في أوائل تشرين الأول/أكتوبر وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية" وسط توتر شديد بسبب السياق الجيوسياسي، وكان عمدتها يأمل حتى الأسبوع الماضي في نقل مكان المباراة.