الجنيه الإسترليني يستأنف خسائره بسبب مخاوف الميزانية البريطانية

أخبار الفوركس اليوم •وزيرة المالية البريطانية "راشيل ريفز" تمهد لزيادة الضرائب

•بنك إنجلترا يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

•السوق في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية البريطانية



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع بسبب تصاعد المخاوف حول الميزانية البريطانية، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا في المملكة المتحدة.



مهدت وزيرة المالية البريطانية"راشيل ريفز" الطريق هذا الأسبوع لزيادات ضريبية واسعة النطاق لتجنب العودة إلى "التقشف"، ضمن "خيارات صعبة" لحماية الإنفاق العام في البلاد وخفض ديون بريطانيا.



تماشيًا مع التوقعات، ثبت بنك إنجلترا أمس الخميس أسعار الفائدة البريطانية دون أي تغيير يذكر، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، وسط انقسام واضح داخل البنك حول مسار تخفيف السياسة النقدية في البلاد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.3116$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3139$ )،وسجل أعلى مستوى عند (1.3142$).



•حقق الجنيه أمس الخميس ارتفاع بحوالي 0.7% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 1.3010 دولارًا ،وبعد نتائج اجتماع بنك إنجلترا.



الميزانية البريطانية

حسبما ذكرت صحيفة التايمز يوم الخميس،قالت وزيرة المالية البريطانية "راشيل ريفز" لهيئة مراقبة الميزانية في البلاد إن زيادة الضرائب الشخصية من بين "الإجراءات الرئيسية" التي تستعد للإعلان عنها في ميزانيتها.



ومهدت ريفز الطريق يوم الثلاثاء لزيادات ضريبية واسعة النطاق لتجنب العودة إلى " التقشف"، واصفةً ميزانيتها السنوية الثانية بأنها تضمن "خيارات صعبة" لحماية الإنفاق العام وخفض ديون بريطانيا.



وتترقب الأسواق بشغف حاليًا معرفة مدى الزيادات الضريبية المتوقعة على نطاق واسع في ميزانية وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر الجاري.



بنك إنجلترا

تماشيًا مع التوقعات،قرر بنك إنجلترا يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.00% كأدنى مستوى منذ فبراير 2023 ، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



وجاء القرار بتصويت 5 أعضاء لصالح التثبيت، مقابل 4 أعضاء صوتوا لصالح الخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%. وقد خالف هذا الانقسام الواضح توقعات السوق، التي كانت ترجّح تصويت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3 أعضاء لصالح الخفض .



وقال بنك إنجلترا: أن التضخم "ربما بلغ ذروته"، متوقعةً أن يتراجع بشكل ملحوظ في بيانات أكتوبر ونوفمبر.



أندرو بيلي

رغم أن محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي"أيّد التثبيت في هذا الاجتماع، غير أنه كان الوحيد بين الأغلبية الذي اعتبر أن مخاطر التضخم بدأت بالانحسار، وأشار في نفس الوقت إلى " الحاجة لمزيد من الأدلة" قبل اتخاذ أي خطوة نحو خفض الفائدة.



أراء وتحليلات

•قال جورج براون، كبير الاقتصاديين في شرودرز: كان تثبيت أسعار الفائدة لبنك إنجلترا قرارًا صائبًا، إذ لا يزال التضخم يقارب ضعف الهدف البالغ 2%.



•وأضاف براون: سيكون البنك المركزي في وضع أقوى بعد أن تهدأ أجواء الميزانية، معززًا ببيانات الوظائف والتضخم الإضافية، ليقرر ما إذا كان هناك مبرر لمزيد من التيسير النقدي في ديسمبر.



نظرة فنية

