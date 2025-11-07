سعر النحاس دون أي جديد-توقعات اليوم 7-11-2025

لا يزال سعر النحاس متأثرا بالعوامل السلبية ليضطر لتأجيل المحاولات الإيجابية ومحاولة تقديم بعض التداولات التصحيحية بثباته المتكرر قرب 4.9000$, نذكر بأن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي قد يجبره على إعادة اختبار الدعم الإضافي المستقر قرب 4.7500$ وبكسر هذا الدعم سيضطر لتكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 4.5400$ و4.3200$ على التوالي.

أما لتفعيل المسار الصاعد من جديد فإن ذلك يتطلب تشكيل السعر لموجات صاعدة قوية ليستقر من خلالها فوق العائق المتمثل بمستوى 5.2000$ ومن ثم ليحاول تسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 5.3200$ و5.5100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7500$ و 5.0500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي