انت الان تتابع خبر السامرائي يطلق منصة عزمنا بعد الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في كلمة له من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار وتلقتها وكالة الخليج 365، "اننا نعمل على إعادة ألق محافظة الأنبار والحفاظ على عناوينها العشائرية الكريمة".

وتساءل السامرائي "بعض المسؤولين كانوا بسطاء مادياً واليوم يملكون ثروات طائلة.. من أين جاؤوا بهذه الأموال؟"، مشيرا الى ان "قضيتنا ليست انتخابية ووجودنا في محافظاتنا سيكون أقوى بعد الانتخابات".

وتابع "سيتم إطلاق منصة "عزمنا" بعد الانتخابات لاستقبال شكاوى المواطنين".