إيرادات Robinhood من العملات المشفّرة ترتفع بنسبة 300% في الربع الثالث متجاوزة توقعات المحللين

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - سجّلت منصة التداول Robinhood Markets قفزة بنسبة 300% في إيراداتها من العملات المشفّرة خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تجاوز أرباحها لتوقعات “وول ستريت”.

أعلنت الشركة يوم الأربعاء أن إيراداتها من المعاملات ارتفعت بنسبة 129% على أساس سنوي لتصل إلى 730 مليون دولار، مدفوعة بعائدات العملات المشفّرة التي بلغت 268 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 300% عن العام السابق.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة للربع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 1.27 مليار دولار، أي ضعف ما حققته في العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.2 مليار دولار. كما ارتفعت الأرباح للسهم الواحد بنسبة 259% إلى 61 سنتًا، متخطية تقديرات المحللين عند 51 سنتًا للسهم.

ورغم أن Robinhood عُرفت تاريخيًا كمنصة لتداول الأسهم، إلا أنها كثّفت تحركاتها في مجال العملات المشفّرة لاستقطاب المستخدمين الأفراد والمؤسسات، إذ أكملت استحواذها على منصة Bitstamp في يونيو، وأطلقت أسهمًا مرمّزة وأسواقًا للتنبؤ.

وقال المدير المالي للشركة جيسون وورنيك إن نشاطي Bitstamp وأسواق التنبؤ “يولّدان ما يقارب 100 مليون دولار أو أكثر من الإيرادات السنوية.”

أغلقت أسهم Robinhood المُرمز (HOOD) جلسة الأربعاء مرتفعة بنسبة 4.15% عند 142.48 دولارًا، لكنها انخفضت بأكثر من 2% بعد الإغلاق إلى أقل من 140 دولارًا.

أسهم Robinhood ارتفعت خلال جلسة الأربعاء لكنها تراجعت بعد الإغلاق. المصدر: Google Finance

ارتفع سهم الشركة بأكثر من 280% منذ بداية العام، ووصل إلى ذروته التاريخية عند 152.46 دولارًا في 9 أكتوبر، قبل أن تؤدي الانخفاضات الحادة في سوق العملات المشفّرة إلى كبح المكاسب.

الرئيس التنفيذي يتحدث عن أسواق التنبؤ والأسهم المرمّزة

فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي لـ Robinhood، خلال مؤتمر أرباح الشركة، إن لديهم “بعض الخيارات” لتعزيز الانتشار العالمي لمنتجات أسواق التنبؤ الخاصة بهم.

“بصفتنا لاعبًا تقليديًا واسع النطاق، ولكن أيضًا من جهة التشفير، أعتقد أننا سنتمكن من اختيار الأفضل في كل ولاية قضائية,” أضاف تينيف. “وهذا بالتأكيد أمر نتابعه عن كثب.”

وأشار تينيف إلى أن عروض الأسهم المرمّزة للشركة “ليست متداخلة كما نرغب”، موضحًا أن السبب هو أنها “ليست مبنية بعد على التمويل اللامركزي (DeFi)”.

وأضاف:

“مع مرور الوقت، أتوقع أن تزداد قابلية التشغيل البيني. وكما رأينا مع أصول أخرى في عالم العملات المشفّرة، حتى لو كانت على شبكات مختلفة، فإن المجتمع يتدخل لبناء الجسور والحلول، لذا لا أرى أن هذا مصدر قلق كبير.”