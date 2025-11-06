انت الان تتابع خبر ​العراق يهنئ مصر بمناسبة تعيين العناني مديراً لليونسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واشادت الوزارة بـ"هذه الخطوةِ التي تجسد مكانةَ الكفاءاتِ العربيّةِ في المحافلِ الدوليّةِ"، مؤكدة "تقديرَ العراقِ العالي لما يمتلكهُ الدكتور العناني من خبرةٍ أكاديميّةٍ ومهنيّةٍ رفيعةٍ في مجالِ الثقافةِ والتراثِ الإنسانيّ، متمنيةً له "النجاحَ والتوفيقَ في أداءِ مهامِّه الجديدةِ، وبما يُسهمُ في تعزيزِ رسالةِ (اليونسكو) في بناءِ جسورِ التعاونِ الثقافي بين شعوبِ العالم.

كما أكدت وزارة الخارجية "حرصَ جمْهوريّةِ العراق على مواصلةِ التعاونِ مع منظّمةِ الأممِ المتحدة (اليونسكو)، في مجالاتِ التربيةِ والثقافةِ وصونِ التراثِ الإنساني المشترك".