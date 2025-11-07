القضاة: لا يمكن تحميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤولية مسح قرص صلب يحتوي على 345 مليون دولار من البيتكوين

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - خسر رجل أدين بسرقة الهوية دعواه القضائية ضد الحكومة الأمريكية بعد أن زعم أن الـFBI صادر ومسح قرصًا صلبًا يحتوي على أكثر من 3,400 بيتكوين تبلغ قيمتها الآن نحو 345 مليون دولار بحسب حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة.

وقالت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة يوم الثلاثاء إن مايكل برايم لا يمكنه مقاضاة الحكومة على فقدان المفتاح الخاص للوصول إلى تلك العملات الرقمية، إذ كان قد أنكر سابقًا امتلاكه هذا المبلغ من البيتكوين.

وطلب برايم من المحكمة بعد خروجه من السجن في يوليو 2022 إعادة القرص الصلب الذي يحتوي على البيتكوين، لكن الـFBI كان قد مسحه كجزء من إجراءاته القياسية، وهو ما اعتبره برايم تصرفًا غير قانوني، بحسب ما أوضح القضاة في قرارهم.

وجاء في الحكم:

“لسنوات، أنكر برايم أنه يمتلك أي كمية كبيرة من البيتكوين. ولم يُدرجها ضمن الأصول التي طلب استعادتها بعد الإفراج عنه من السجن. ولم يدّعِ أنه ملياردير بيتكوين إلا لاحقًا.”

واتفقت المحكمة مع حكم الدرجة الأولى بأن تأخر برايم في المطالبة بحقّه في البيتكوين غير مبرر، وبالتالي يسقط حقه في التقاضي. وأضاف القضاة:

“حتى لو كانت هذه العملات موجودة فعلاً وهو أمر مشكوك فيه فإن منح برايم أي تعويض عادل في هذه الحالة سيكون غير عادل.”

برايم زعم امتلاك 1,500 دولار فقط من البيتكوين

وفقًا لنص الحكم، كان برايم قد ادّعى في البداية امتلاكه “حوالي 3,500 بيتكوين” قبل أن يبرم صفقة إقرار بالذنب في نوفمبر 2019، متهمًا بارتكاب احتيال إلكتروني وسرقة هوية وحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية.

“لكن بعد الصفقة، غيّر روايته ولم يعد يدّعي امتلاك كمية كبيرة من العملات المشفرة”، كتب القضاة.

وأشار القرار إلى أن برايم صرّح للحكومة في فبراير 2020 بأنه يملك فقط ما بين 200 إلى 1,500 دولار من البيتكوين، وأبلغ مكتب المراقبة أن تلك العملات هي “الأصل المالي الوحيد المتبقي لديه”.

مقتطف مميز من رأي محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة يُظهر أن مايكل برايم صرّح بأنه يمتلك كمية صغيرة فقط من البيتكوين. المصدر: محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة.

بعد قضائه عامين في السجن ونقله إلى مركز إعادة تأهيل، رفع برايم دعوى قضائية يطالب فيها بإعادة الأقراص الصلبة، إلا أن محكمة فيدرالية في أورلاندو رفضت الطلب لأن الأجهزة كانت قد أُتلفت بالفعل.

وحاول برايم تبرير تصريحاته السابقة بالقول إن الرقم المنخفض الذي قدّمه يشير إلى قيمة البيتكوين الواحدة آنذاك، لا إلى إجمالي ممتلكاته، لكن القضاة رفضوا هذا الادعاء، قائلين:

“نحن لا نصدّق ذلك، فالتقييم سخيف؛ إذ كانت قيمة البيتكوين تتجاوز 10,000 دولار في فبراير 2020.”

يُذكر أن المفتاح الخاص (cryptographic key) هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى البيتكوين المخزّن على أجهزة مثل المحافظ أو الأقراص الصلبة، وفقدانه يعني فقدان الوصول إلى الأموال نهائيًا.

ووفقًا لبيانات Glassnode، يُقدّر أن نحو 1.46 مليون بيتكوين أي ما يقارب 7% من إجمالي المعروض البالغ 21 مليونًا قد فُقد إلى الأبد.

بينما تشير تقديرات أخرى، مثل تقرير Chainalysis لعام 2018، إلى أن الرقم قد يصل إلى 3.7 ملايين بيتكوين، أي أكثر من 17.5% من إجمالي المعروض.