تنفيذي في Robinhood: لسنا في عجلة للدخول في مجال الخزائن المشفّرة

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - قال مسؤول في منصة التداول Robinhood Markets إن الشركة لم تحسم قرارها بعد بشأن شراء العملات المشفّرة والاحتفاظ بها كجزء من أصولها، رغم أن هذه الخطوة قد تجعلها أكثر انسجامًا مع مجتمع العملات الرقمية.

وأوضح شيف فيرما، نائب الرئيس للمالية والاستراتيجية في Robinhood، خلال مؤتمر أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء:

“لقد أمضينا وقتًا طويلًا نفكر في هذا الأمر. نحن نحب أن نكون متناغمين مع المجتمع. نحن لاعب رئيسي في سوق العملات المشفّرة، ونريد الاستمرار في ذلك. كما نحب تفاعل عملائنا مع هذا المجال.”

وأضاف:

“لكن ما نحاول دائمًا تحديده هو: هل هذا القرار الأفضل لمساهمينا أيضًا؟”

تأتي تصريحاته في وقت أصبحت فيه شركات الخزائن المشفّرة التي تشتري وتحتفظ بالرموز الرقمية كأصول واحدة من أبرز الاتجاهات في وول ستريت لعام 2025، إذ جذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات ورفعت أسعار أسهم العديد من الشركات التي تبنّت هذا النموذج.

شيف فيرما من شركة Robinhood يتحدث خلال مؤتمر أرباح الشركة للربع الثالث يوم الأربعاء. المصدر: YouTube

رغم ذلك، حذّر محللون من أن هذا القطاع قد يواجه صعوبات بسبب تزايد عدد الشركات المشابهة، مشيرين إلى أن شركات الخزائن المشفّرة قد تضطر إلى المخاطرة أكثر أو الدخول في عمليات استحواذ متبادلة للبقاء في السوق.

قال فيرما إن إضافة البيتكوين (BTC) أو عملة رقمية أخرى إلى ميزانية Robinhood “يحمل مزايا من حيث التوافق مع المجتمع، لكنه أيضًا يستهلك رأس مال.”

“هل هذا هو الاستخدام الأمثل لرأسمالنا؟” تساءل فيرما. “هناك الكثير من الأولويات الأخرى من تطوير منتجات جديدة إلى توسيع النمو والاستثمار في فرق الهندسة.”

وأشار إلى أن مساهمي الشركة يمكنهم ببساطة شراء البيتكوين مباشرة عبر منصة Robinhood، مضيفًا:

“هل علينا أن نتخذ هذا القرار نيابة عنهم؟”

وختم بالقول:

“نناقش هذا الأمر باستمرار، والإجابة القصيرة هي أننا ما زلنا نفكر في ذلك. هناك مزايا وعيوب لكلا الخيارين، وسنواصل دراسة الأمر عن كثب.”

جاءت هذه التصريحات في وقت تجاوزت فيه أرباح Robinhood التوقعات للربع الثالث، إذ تضاعفت الإيرادات السنوية لتصل إلى 1.27 مليار دولار، مدفوعة بزيادة تفوق 300% في عائدات العملات المشفّرة التي بلغت 268 مليون دولار.