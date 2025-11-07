“الإيثيريوم يتوسع”.. مجتمع الإيثيريوم يحتفل مع وصول سرعة المعاملات إلى رقم قياسي بلغ 24 ألف مع Lighter

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - سجّل نظام الإيثيريوم أعلى مستوى جديدًا في سرعة معالجة المعاملات في الثانية (TPS)، بعد أن أُدرجت معاملات شبكة الطبقة الثانية عالية السرعة Lighter ضمن الإحصاءات.

تُظهر بيانات Growthepie أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلت السرعة في إحدى اللحظات إلى 24,192 معاملة في الثانية وهو أعلى رقم مسجّل حتى الآن.

جاء هذا الرقم بعد أن بدأت المنصة باحتساب المعاملات الصادرة من منصة العقود الدائمة اللامركزية Lighter.

تتفوق Lighter بشكل كبير على شبكة Base، إذ تعالج نحو 4,000 معاملة في الثانية مقارنة بـ 100 إلى 200 معاملة فقط على Base.

وقد أثار هذا الإنجاز حماسة مجتمع الإيثيريوم، خصوصًا في ظل تركيز المطوّرين المستمر على التوسع (scalability) إلى جانب اللامركزية والأمان.

قدّمت ترقيتا Pectra و Dencun في الإيثيريوم تحسينات كبيرة في سرعة المعاملات على شبكات الطبقة الثانية.

“الإيثيريوم يتوسع”، كتب فيتاليك بوترين، المؤسس المشارك للإيثيريوم، على منصة X يوم الأربعاء، احتفالًا بالرقم القياسي الجديد، بينما استمرت الشبكة في تحقيق معدلات مرتفعة خلال الساعات التالية.

المصدر: Anthony Sassano

قال ريان شون آدامز، مقدم بودكاست Bankless:

“شبكات الطبقة الثانية تضيف الآن عامل توسع يعادل 200 ضعفًا للإيثيريوم منذ أكتوبر”،

مشيرًا إلى أن هذا التقدّم يعود إلى صعود Lighter واستخدامها المكثّف لتقنية البرهان الصفري المعرفة.

وأضاف آدامز أن “المرحلة الكبرى لتفعيل تقنيات zk بدأت للتو على شبكات الطبقة الثانية للإيثيريوم”، متوقعًا أن تصل السرعة إلى 100 ألف معاملة في الثانية ثم مليون خلال الأشهر المقبلة.

Lighter أسرع من Solana… ولكن مع انقطاعات أكثر

رغم سرعة Lighter اللافتة، فقد عانت الشبكة من عدة انقطاعات منذ إطلاقها في الأول من أكتوبر، ما يشبه تجربة Solana في بداياتها.

وقد عوّض الفريق نحو 3,900 محفظة بمبلغ 774,872 دولارًا من USDC بعد انقطاع كبير في 28 أكتوبر وهو أحد أبرز حوادث التوقف في الشبكة حتى الآن.

المصدر: Doug Colkitt

هل شبكات الطبقة الثانية مفيدة للإيثيريوم؟

تساءل ريزسو شميت، الشريك المؤسس في ₿RRR Capital:

“نعم، هناك معاملات أكثر، ولكن أين تراكم القيمة؟ شبكات الطبقة الثانية تجني الرسوم، وليس ETH نفسه. هذا السؤال لا يزال مفتوحًا.”

فعلى الرغم من أن شبكات الطبقة الثانية تعزز قدرة الإيثيريوم على التوسع، إلا أن البعض يخشى أن يؤدي ذلك إلى تآكل هيمنة الإيثيريوم كشبكة رئيسية (Layer 1) من حيث حجم تداولات البورصات اللامركزية والرسوم المحصّلة.

ومع ذلك، يرى معظم مجتمع الإيثيريوم أن شبكات الطبقة الثانية تُشكّل قيمة استراتيجية للنظام البيئي، شريطة مواءمة الحوافز بين الطرفين مثل مشاركة الرسوم، والاستفادة من MEV، والتكامل بين البروتوكولات لضمان تدفق القيمة المستدامة نحو عملة الإيثر (ETH).