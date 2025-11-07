سامسون ماو: موجة الصعود الكبرى للبيتكوين لم تبدأ بعد

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:53 صباحاً - قال سامسون ماو، مؤسس شركة البنية التحتية للبيتكوين Jan3، إن موجة الصعود الحقيقية للبيتكوين لم تبدأ بعد، وذلك بعد تراجع السعر إلى ما دون 100,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح ماو يوم الأربعاء:

“موجة الصعود لم تبدأ بعد. نحن فقط نتفوق قليلًا على معدل التضخم الحالي بهذا النطاق السعري.”

واصلت البيتكوين (BTC) وسوق العملات المشفّرة الأوسع الهبوط هذا الأسبوع، إذ عزت التحليلات الانخفاض إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب عوامل اقتصادية كلية أخرى.

وتُظهر بيانات CoinGecko أن البيتكوين هبطت يوم الأربعاء إلى 99,607 دولارات، بعد موجة بيع قوية يوم الثلاثاء.

المصدر: Jan3

لكن ماو أبدى نبرة تفاؤلية في سلسلة من منشوراته على منصة X، مؤكدًا أن السوق لا يزال يمتلك هامشًا واسعًا للصعود، خاصة مع استمرار تفوق البيتكوين على معدل التضخم الأمريكي البالغ 3%.

وفي أحد ردوده على المعلقين، قال ماو إنه “غير غير متأكد” عندما سُئل عمّا إذا كانت البيتكوين ستشهد ما يُعرف بـ “شمعة عيد الميلاد الإلهية” في إشارة إلى حركة ارتفاع قوية ومفاجئة تعكس زخمًا شرائيًا هائلًا.

وكان ماو قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأنه يتوقع أن تقفز البيتكوين إلى مليون دولار في “ارتفاع عنيف وقصير الأمد.”

وأضاف يوم الأربعاء أنه بالنسبة لمن يؤمنون بدورات السوق، يمكنهم توقع ذروة الدورة في عام 2026، لكنه أوضح أنه لا يؤمن بتلك الدورات أصلاً.

“البيتكوين كانت شبه مستقرة طوال عام 2025. إن كنت تؤمن بالدورات، فهي لم تبلغ الذروة بعد.

هذا يعني دورة أطول، أو ذروة في 2026؟ أو ربما موجة صعود تمتد لعقد كامل مثل الذهب بعد إطلاق صناديق ETF؟ أو ربما لا توجد دورات بعد الآن دورة نهائية (Omegacycle). تصرّف بناءً على ذلك.”

ماو: كبار حاملي البيتكوين لا يبيعون

قال المحلل المالي المخضرم جوردي فيسير يوم الأحد إن البيتكوين تمر بمرحلة شبيهة بـ العرض العام الأولي (IPO)، حيث يبيع بعض الحائزين القدامى بينما يشتري المتداولون الجدد.

المصدر: Samson Mow

لكن ماو ردّ يوم الثلاثاء مؤكدًا أن مخاوف بيع كبار حاملي البيتكوين مبالغ فيها، داعيًا المتداولين إلى التركيز على الموجة الصاعدة المقبلة.

“الناس خائفون لأنهم اخترعوا نظرية مفادها أن القدامى يبيعون فوق مستوى 0.1 مليون، وقد يبيعون المزيد. من المدهش كيف يصنع الناس خوفهم بأيديهم. ركّزوا على الصورة الكبرى. البيتكوين ستضيف صفرًا جديدًا، والسؤال فقط هو: متى.”

وأضاف: “لا أعرف أيًا من القدامى يبيع، بالمناسبة.”

مؤشر الخوف والطمع يظهر “خوفًا شديدًا” لكن Jan3 ترى العكس

انخفض مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة هذا الأسبوع إلى منطقة “الخوف الشديد”.

لكن شركة Jan3 أطلقت مؤشرها الخاص، الذي تقول إنه يعكس المؤشر الكلاسيكي رأسًا على عقب.

المصدر: Jan3

“السوق يبكي، أما حاملو البيتكوين فما زالوا يشترون. مؤشر الخوف والطمع عند مستوى 23 وهي منطقة الجشع الشديد. لأن حاملي البيتكوين يخافون من تفويت الساتوشي، لا من انخفاض السعر.”