فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!

بغداد - ياسين صفوان - دفعت شبهاتُ الفسادِ وهدرِ المالِ العام في عقودِ المستشفياتِ مجلسَ محافظةِ البصرة الى إقالةِ مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه بعد امتناعِه عن حضورِ جلسةِ استجوابِه رغمَ تبليغِه رسميا بالحضور. وقال مسؤولون لمراسلِ السومرية إن الملفاتِ المحالةَ إلى هيئةِ النزاهةِ تتعلقُ بعقودٍ أبرمت خلال السنواتِ الماضيةِ وتسببت بخسائرَ ماليةٍ كبيرةٍ للبصرة، فيما طالب ناشطون ومراقبون بإبعادِ المنصبِ عن المحاصصةِ السياسية