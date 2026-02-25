السودان يناشد العراق والكويت بتغليب لغة الحوار والحكمة لحل خلافاتهما وديا

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم متابعتها بكل اهتمام شديد وقلق بالغ تقديم جمهورية العراق الشقيقة قوائم احداثيات بحرية أثارت الخلاف بينها ودولة الكويت الشقيقة وأكدت الوزارة احترامها سيادة الكويت على كامل اراضيها وفقا للقوانين الدولية والاتفاقات الدولية والثنائية.

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي باهتمام شديد وقلق بالغ، تقديم جمهورية العراق الشقيقة قوائم احداثيات بحرية، اثارت الخلاف بينها ودولة الكويت الشقيقة.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي على احترامها سيادة الكويت على كامل أراضيها وضمان وحدتها، وفقا للقوانين الدولية و الاتفاقيات الدولية والثنائية الواجبة الاحترام، بما في ذلك قرار مجلس الامن رقم 833 للعام 1993، وقرارت الامم المتحدة ذات الصلة.

واستناداً الي إيمان السودان الراسخ بحل الخلافات بين الاشقاء بالطرق السلمية، تناشد الوزارة قيادة البلدين الشقيقين تغليب لغة الحوار والحكمة لحل الخلاف ودياً، بما يجسد روح التسامي والتلاحم وحسن الجوار، انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطهما.

صدر في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ فبراير، 2026م