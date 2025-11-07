13.7 أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - سجل المركز الوطني للأرصاد، اليوم ، الجمعة، أقل درجة حرارة في الدولة في جبل جيس برأس الخيمة، والتي وصلت لـ 13.7 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً ومغبرا أحياناً وغائما على بعض مناطق الظفرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.