كريستيانو رونالدو يكشف كيف تخطّى وجورجينا مأساة وفاة طفلهما

نشر النّجم البرتغاليّ كريستيانو رونالدو تفاصيل مؤثّرة عن المرحلة الصّعبة الّتي عاشها مع خطيبته جورجينا رودريغيز بعد وفاة طفلهما أنخل عام ٢٠٢٢، كاشفًا كيف جعلتهما هذه التجربة أقرب وأقوى كزوجَين.

وخلال ظهوره في حلقة الرّابع من نوفمبر من برنامج Piers Morgan Uncensored، قال رونالدو:

“أشعر أنّنا دائمًا ندعم بعضنا بعضًا في أيّة علاقة، هناك لحظات جيّدة وأخرى صعبة، وهذا جزء من الرّحلة، لكن ربما في تلك الفترة تعززت علاقتنا أكثر”.

وتابع حديثه مؤكّدًا أنّ كلّ علاقة تحتاج إلى إيجاد توازن بين تقلّبات الحياة، مضيفًا: “يجب أن نحاول إيجاد توازن لكلّ شيء، في الأوقات الجيدة والأوقات السّيّئة، والعودة دائمًا إلى الأساس”.

ورغم الألم الّذي عاشه، أشار لاعب نادي النّصر السّعوديّ إلى أنّ تلك التّجربة علّمته الكثير، إذ قال: “كانت تجربة صادقة ومفعمة بالدّروس. تعلمت الكثير، ورأيت الحياة من منظور مختلف. ابنتي بيلّا الّتي تبلغ الآن ثلاث سنوات، هي ملكة العائلة، فهي تملأ المنزل بالفرح”.

ورونالدو هو أب لخمسة أطفال: التّوأمان إيفا ماريا وماتيو (ثماني سنوات)، وابنته ألانا (سبع سنوات) من جورجينا، بالإضافة إلى ابنه الأكبر كريستيانو جونيور (خمسة عشر عامًا).

وأضاف النّجم العالميّ: “كلّ ما يحدث في الحياة له سبب. أؤمن بذلك. نحن عائلة مباركة، وأنا فخور بذلك”.

أمّا عن جورجينا الّتي تقدّم لها بالزواج منها في أغسطس الماضي بعد ثماني سنوات من العلاقة، فقال رونالدو إنّها “الشّريكة المثاليّة” في حياته:

فيها الكثير من الصّفات الّتي أحبّها. إنّها فريدة من نوعها، تهتمّ بي، وهذا أمر مهمّ جدًّا. تهتم بالعائلة وبالمنزل، وهذا يتطلّب جهدًا كبيرًا.

وختم حديثه قائلًا: “إنّها مميّزة بالنّسبة لي، ليس فقط لجمالها الخارجي، بل لأنّها تفهمني حقًّا، وهذا ما كنت أبحث عنه.”

يُذكر أن قصّة حبّ رونالدو وجورجينا بدأت عام ٢٠١٦ عندما التقيا في متجر Gucci في مدريد حيث كانت تعمل كمساعدة مبيعات، ومنذ ذلك الحين تحوّلت علاقتهما إلى شراكة متينة تجمع بين العاطفة والدّعم المتبادل.