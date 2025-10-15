أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 6 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالقطاع. وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن 5 مواطنين قُتلوا جراء استهدافهم بطائرات مسيرة إسرائيلية أثناء تفقدهم منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما قُتل شخص سادس جنوب شرق خانيونس. وقال الجيش الإسرائيلي: إن قواته أطلقت النار على مشتبه بهم اقتربوا من مواقعه في شمال غزة وجنوبها، عادًا ذلك خرقًا للاتفاق. ويأتي ذلك في اليوم الخامس من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في خامس أيام وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.