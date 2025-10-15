ألغاز على شكل مسابقات طريفة ومسلية لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:13 صباحاً - إذا كان أطفالنا يحصلون على معلومات كثيرة من خلال دروسهم وحصصهم فهم من الضروري أن يحصلوا على معلومات بطرق أخرى، فكثيراً ما يصاب الأطفال بالملل بسبب الروتين اليومي والذي يؤدي إلى تراجع قدرة الطفل على الاستيعاب والاحتفاظ بما حصل عليه من خبرات جديدة، وتبدأ الأم في البحث عن طرق ووسائل تستطيع من خلالها إثراء طفلها بحقائق ثابتة عن العالم مثل الجغرافيا والحقائق التاريخية وغيرها.

تسهم المسابقات التي تنظمها الأم بين أطفالها في إكساب الأطفال معلومات جديدة، ويمكن أن تكون تلك المسابقات للأطفال على شكل ألغاز وأسئلة خفيفة وطريفة ومسلية، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف؛ حيث جمع لأطفالنا هذه الألغاز التي يمكن أن تطرحها الأم على شكل ألغاز، ويمكن أن تسهم بشكل فعال في إثراء حصيلة الطفل المعرفية حول حيوانات عملاقة وبلاد واسعة على سبيل المثال وغيرها من الفوائد التي يمكن أن يتعرف إليها الطفل في الآتي:

فوائد المسابقات للأطفال

أطفال يتسابقون

اعلمي أن المسابقات بين الأطفال يجب ألا تكون عبارة عن مسابقات في الجري أو التهام الطعام، كما اعتادت معظم الأمهات على اعتماد هذا الأسلوب لأن المسابقات يجب أن تثري عقل الطفل وتعلمه وتبين له أن التفوق ليس دائماً عن طريق الجسد. لاحظي أن المسابقات التي تعتمد على الألغاز تساعد طفلك على البحث والمعرفة ومتابعة البرامج العلمية والتي تحتوي على معلومات تاريخية لكي يجد له مكاناً بين رفاقه، فمن الطبيعي أن يحب الطفل المديح في مراحل طفولته وبداية مراهقته، ويكون حريصاً على الحصول عليه من خلال المعرفة. توقعي أن يكتشف طفلك أن نجاح الإنسان يعتمد على عقله خصوصاً إذا كان لديك طفل من ذوي الهمم، ولذلك يجب أن تساعديه أن يكون نابغاً، وأن يستغل عقله وقدراته الذهنية بدلاً عما فقده من قدرة على الحركة مثلاً، وحيث إن مضمار المسابقات الثقافية والعلمية هو مضماره الذي سوف يتفوق فيه ويحقق ذاته ويبني ثقته بنفسه.

ألغاز حول الحيوانات والطيور

طائر الصقر

ما هو أكبر حيوان يتواجد في كوكب الأرض؟

الإجابة: الحوت الأزرق.

ما هو الحيوان الذي يطلق عليه لقب "ملك الغابة"؟

الإجابة: الأسد.

ما هو الحيوان الضخم الذي يستخدم خرطومه لشرب الماء؟

الإجابة: الفيل.

كم عدد الأرجل التي تمتلكها حشرة العنكبوت؟

الإجابة: ثمانية أرجل.

ما هو الكائن الذي يستطيع الطيران ولكنه ليس طائراً؟

الإجابة: الخفاش.

ما هي أسرع سمكة من أسماك المحيط؟

الإجابة: سمكة الشراع.

اذكر اسم طائرين ضخمين وهامين ولكن لا يستطيعان الطيران؟

الاجابة: البطريق والنعامة.

ما هو الحيوان الذي يُعتبر منذ القدم رمزاً للحكمة؟

الإجابة: البومة.

ما هو الحيوان الذي يطلق عليه لقب "صديق الإنسان"؟

الإجابة: الكلب.

ما هو الحيوان المائي الذي يمتلك ثماني أرجل؟

الجواب: الإخطبوط.

ما هو الحيوان الذي يعيش قرناً أي مائة عام؟

الجواب: التمساح.

ما هو أسرع طائر في العالم؟

الجواب: الصقر الجوال.

ما هو الطائر الصغير الذي يستطيع قطع الخشب؟

الجواب: طائر نقار الخشب.

ألغاز جغرافية

أطفال يبحثون

كم عدد الألوان في قوس قزح؟

الإجابة: سبعة ألوان.

ماذا يوجد بين السماء والأرض؟

الجواب: حرف الواو.

ما هو الكوكب الذي يعرف بـاسم “الكوكب الأحمر”؟

الإجابة: المريخ.

ما هي عاصمة دولة مصر؟

الإجابة: القاهرة.

ما هو الشهر الذي يحتوي على 28 يوماً؟

الإجابة: جميع الشهور العربية تحتوي على 28 يوماً.

كم عدد القارات في العالم؟

الإجابة: سبع قارات.

ما هي أكبر قارة في العالم من حيث المساحة؟

الإجابة: قارة آسيا.

ما هو لون النيل الأزرق؟

الجواب: هو عديم اللون.

ما هو الشيء الذي يمتلكه الخريف والصيف والربيع، ولا يمتلكه الشتاء؟

الجواب: حرف الياء.

